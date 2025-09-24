FEF revela audios del VAR, tras las polémicas en Mushuc Runa vs Independiente (Video)

Los árbitros en este partido tomaron decisiones que luego fueron ratificadas y rectificadas por la comisión de la FEF

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hizo público los controvertidos audios del VAR del partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle (IDV) en la fecha 29 de la LigaPro, respondiendo así a la solicitud formal del club negriazul.

La revelación, que incluye audio y video, busca esclarecer las dos jugadas clave que terminaron en un empate 2-2 y generaron una fuerte polémica: el penal a favor del Ponchito y el gol anulado al atacante rayado Darwin Guagua.

El encuentro, que se desarrolló bajo una alta tensión, tuvo un desenlace dramático. A los 83 minutos, Claudio Spinelli había puesto a IDV en ventaja 2-1. Sin embargo, en el tiempo de descuento, se cobró un penal que permitió a Robert Burbano igualar el marcador.

El duelo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle estuvo marcado por polémicas. API

La jugada del penal, que se pitó por una mano de Renato Ibarra, desató la primera gran discusión. En el video del VAR, se explica que si bien se confirmó la mano, no se realizó el trazado de líneas virtuales para verificar un posible fuera de juego previo de un futbolista de Mushuc Runa, una omisión crucial que fue el principal reclamo de Independiente.

El gol de Darwin Guagua fue anulado por el VAR

La segunda acción que causó indignación en las filas de los rayados fue el tanto anulado a Guagua en el minuto 90'+12, que habría significado la victoria 3-2. La grabación del VAR muestra que la decisión de anular el gol se basó en que Darwin tocó la pelota con la mano antes de rematar y anotar, una acción que, según el reglamento, invalida la jugada.

La publicación de estos audios pone en evidencia las fallas en el protocolo de revisión del VAR durante la polémica pena máxima, al mismo tiempo que ratifica la decisión en el gol que no subió al marcador.

La FEF, mediante la comisión de arbitraje, al revelar el material, busca transparentar el proceso de los jueces, aunque las dudas sobre la correcta aplicación del reglamento en el partido de Ambato persisten.

Mano dentro del área y penal para Mushuc Runa ante IDV

Mano de Darwin Guagua por la que se anuló el gol de Independiente del Valle

