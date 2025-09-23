LigaPro 2025: ¿Por qué sí es importante quedar en el segundo lugar de la tabla?

Barcelona y Liga de Quito son los opcionados de quedarse con el subcampeonato, pero los demás también buscan los beneficios

Liga de Quito venció las dos veces a Barcelona en la fase inicial de LigaPro. En el hexagonal final se medirán dos veces más.

Independiente del Valle (IDV) se perfila como el virtual ganador de la fase inicial de lab. A una fecha de que culmine y con 10 jornadas por delante en el hexagonal final, el equipo rayado se mantiene inalcanzable en la cima de la tabla con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar y 15 sobre el tercero.

El más cercano a los rayados es Barcelona, seguido por Liga de Quito. No se debería menospreciar la batalla por el segundo lugar, con tinte de ‘premio consuelo’ pero con beneficios de real importancia en cuanto a lo deportivo y económico.

El premio económico en la Copa Libertadores 2026

El principal premio de ser segundo es la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Además, trae un reconocimiento económico de $3 millones que se acredita de forma inmediata, sumándole los $330.000 (mérito deportivo) por cada triunfo que entrega la Confederación Sudamericana (Conmebol).

Por el contrario, el club que finalice en tercer lugar deberá disputar dos fases previas para acceder a la etapa de mayor competencia en torneo y la que otorga mayor reconocimiento económico. Por esta razón representa una ventaja relevante asegurar el boleto a la fase de grupos y también brinda la estabilidad de no depender de resultados en las rondas preliminares, tal como le sucedió a Barcelona este año.

¿Qué premio tiene el tercer lugar de la LigaPro?

El club que ingrese desde la fase 2 solo recibirá $500.000, un monto que se puede incrementar según el desempeño con el pasar de los rivales. Asimismo significará que extenderá su participación copera, a la par de LigaPro, es decir que deberá jugar dos competencias.

Deportivo Cuenca y Universidad Católica definen posiciones en la fecha 30 de la LigaPro. BORIS ROMOLEROUX

Actualmente el Ídolo suma 53 puntos y los albos 48. La pelea parece estar entre estos dos, sin embargo la situación podría dar un giro inesperado, ya que Universidad Católica (4.º), Deportivo Cuenca (5.º) y Orense (5.º), están al acecho con 46 unidades cada uno, pero separados por el gol diferencia.

El orden de clasificación a competencias internacionales puede variar. Hay que tomar en cuenta que el ganador de la Copa Ecuador tendrá el cuarto cupo de la Libertadores y podrá disputarla desde la primera fase, con un reconocimiento de $400.000.

Los equipos antes mencionados, a excepción de Barcelona y Orense (ya eliminados), podrían coronarse en la Copa Ecuador, por lo que se cedería el cupo al subrogante en la clasificación de la LigaPro.

Con una diferencia de apenas siete puntos desde el segundo al sexto, la posibilidad está abierta para cualquiera. No obstante, la siguiente fecha acortaría o distanciaría más esta cifra en el cierre de la fase inicial.

Aunque todo puede pasar en el hexagonal final, el nivel futbolístico y la regularidad marcan diferencias entre Independiente, actual puntero, y sus perseguidores. Sin embargo, el ‘premio consuelo’ del segundo casillero no debe ser subestimado.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

