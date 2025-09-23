Kendry Páez y su primer gol en Racing de Estrasburgo: Esto dijo la joya tricolor

El joven jugador ecuatoriano salió a declarar sobre su primer tanto en el fútbol de Francia. Esto fue lo que dijo Kendry

El mediocampista ecuatoriano Kendry Páez vivió un domingo (19 de septiembre) inolvidable al anotar su primer gol con la camiseta del Racing de Estrasburgo, consolidando su prometedor inicio en la Ligue 1. El juvenil tricolor fue el encargado de abrir el marcador en la trabajada victoria 3-2 de su equipo sobre el Paris FC, en un emocionante partido de visitante por la quinta fecha del torneo francés.

El gol, un momento clave en el desarrollo del encuentro, llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Páez demostró su oportunismo y visión de juego al anticiparse a la defensa rival y conectar de cabeza un centro preciso desde el flanco derecho, dándole la ventaja al Estrasburgo en un partido que se mantuvo reñido hasta el final.

Tras el pitazo final, la emoción del joven talento fue palpable. A través de sus redes sociales, Páez compartió su felicidad: “Gran trabajo del equipo. Muy feliz por mi primer gol con esta camiseta, gracias a todos por el apoyo”. Sus palabras reflejan la alegría de un jugador que, con tan solo 18 años, empieza a dejar su huella en uno de los campeonatos más competitivos de Europa.

El ecuatoriano Kendry Páez celebro de forma particular su primer gon con Estrasburgo. cortesia

Este tanto no solo le da confianza al ecuatoriano, sino que también subraya su rápida adaptación al fútbol de élite. Con cada minuto en el campo, Kendry Páez se consolida como una de las promesas más interesantes de Sudamérica en el viejo continente, alimentando las expectativas sobre lo que podrá lograr en el resto de la temporada.

El volante creativo, también seleccionado de la Tri, ha estado presente en los 5 partidos posibles en Estrasburgo. En este último fue su primera titularidad y lo cerró con 'broche de oro' al anotar su primer tanto.

Kendry Páez 🇪🇨 firmó el primer gol de su carrera en Europa. Fue en el triunfo 2-3 de Racing Estrasburgo, que marcha 3° en la Ligue 1. pic.twitter.com/0TR0782lXr — VSports Team (@VSportsTM) September 21, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Kendry Páez con Racing de Estrasburgo?

El próximo duelo que tendrá que afrontar Páez con Racing de Estrasburgo será en condición de local ante Olympique de Marsella, en la fecha 6 de la la Ligue 1. Será el próximo viernes 26 de septiembre a partir de las 13:45 (hora de Ecuador).

