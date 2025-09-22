Fuertes críticas al árbitro de Deportivo Cuenca vs Barcelona: Esto dijeron exréferis

El juez Oswaldo Contreras recibió señalamientos por dos penales que no fueron pitados en la fecha 29 de LigaPro

Oswaldo Contreras (c) fue el árbitro entre Deportivo Cuenca y Barcelona el pasado domingo 21 de septiembre.

La crítica al arbitraje persiste y los ‘cañones’ de los expertos apuntaron a dos decisiones tomadas por el central Oswaldo Contreras (un halón de camiseta y una mano dentro del área) que no fueron determinadas como penal. Según los exréferis internacionales Alfredo Intriago y Omar Ponce, el juez tuvo equivocaciones que “sí incidieron” en contra de Deportivo Cuenca ante Barcelona (1-0), el pasado domingo 21 de septiembre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

“Ese agarrón de camiseta de (Xavier) Arreaga a (Jorge) Ordóñez es evidente. Yo no sé por qué no pitó penal el árbitro en esa jugada”, le comentó Intriago a EXPRESO. “Sujetar es sujetar” y el defensor amarillo “no le permite avanzar al rival, que pierde la estabilidad y cae”, argumentó.

“Por cualquier lado que lo quieras ver, eso es penal. Allí hay una acción deliberada... La camiseta se expande totalmente”, agregó.

Alfredo aseguró que no importa que Ordóñez no haya tenido la posesión del balón, pero “iba a buscarlo y jugarlo”. Por esta razón debió pitarse la pena máxima.

Jorge Ordóñez (c) reclamó la falta recibida dentro del área a favor de Deportivo Cuenca ante Barcelona. BORIS ROMOLEROUX

Sobre la acción en la que la pelota topa el brazo del zaguero Gastón Campi en la disputa con el mismo delantero morlaco, Intriago dijo: “Aunque hay una toma que parece que el balón le cae en el brazo, es cierto que cada jugador es responsable de los movimientos que realiza. Para mí es penal, porque él (Campi) tuvo el tiempo y espacio para jugar; pero también puede que haya (árbitros) con el criterio de que no quiso jugar el balón con la mano”.

Por otro lado, Ponce, que ahora se desempeña como comentarista en JC Radio, calificó como una “triste obra teatral” la situación de los réferis en el campeonato. Declaró que lo del agarrón “es escandaloso”.

“Los árbitros están tomando decisiones alejadas al reglamento y lo peor es que el VAR solo se queda en chequeos y no dan la oportunidad para una revisión... La interpretación no la puede manejar el VAR”, opinó el exjuez FIFA.

Ponce afirmó que la herramienta tecnológica no la están utilizando de forma adecuada y que “no se pierde nada con ir a revisar”. Y manifestó que “a Arreaga hay que darle un premio porque ha hecho unos 20 penales y no le han pitado ninguno”.

Las críticas van a la Comisión de Arbitraje de FEF

Omar cree que la “responsabilidad enorme” es de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). “Ellos tienen que poner lineamientos y decir cuáles serán los parámetros de intervención para ver estos errores en todas las canchas”.

Finalmente, Ponce considera que “la comisión está en una isla”, que no recibe información o retroalimentación de dirigentes de que “las cosas están mal” con los réferis nacionales.

Xavier Arreaga celebra el gol del triunfo de Barcelona SC ante Deportivo Cuenca por la LigaPro 2025 API

Polémica en Mushuc Run vs Independiente del Valle

Esta situación en Cuenca no fue la única con gran connotación de la jornada 29 del torneo. En el duelo del pasado sábado entre Mushuc Runa e Independiente del Valle (IDV), le anularon un gol agónico (al minuto 90’+12) a Darwin Guagua, por una mano previa a la anotación que se originó tras un rebote con un defensor contrario.

“Está bien sancionada porque las manos en ataque tienen parámetro diferentes con respecto a las defensivas. Deliberadas o no, igual se sancionan. Si son manos que terminan en gol, por la inmediatez, se tiene que sancionar”, analizó Intriago sobre ese particular.

Luego de ese cotejo, el dueño del Ponchito, Luis Chango, se manifestó enérgico contra los rayados y la polémica decisión del árbitro central Franklin Congo tras la revisión del VAR.

“Era de traer árbitras brasileras, ahí sí robaban el partido”, le gritó Chango a la delegación de IDV, haciendo alusión a que salió perjudicado en el duelo entre ambos en Copa Sudamericana.

