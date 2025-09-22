Expreso
Richard Carapaz, Mundial de Ciclismo Ruanda 2025, líder Ecuador, Tour de Luxemburgo 2025, podio
Richard Carapaz comandará a Ecuador a la cita mundial que se realizará en Ruanda.ARCHIVO / EXPRESO

Richard Carapaz llega motivado al Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

El podio en el Tour de Luxemburgo impulsa a Richard Carapaz, quien será el líder de Ecuador en el Mundial de Ciclismo 2025

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) volvió al podio internacional al finalizar tercero en la clasificación general del Tour de Luxemburgo 2025. La última etapa, de 176,4 kilómetros entre Luxemburgo y Limpertsberg, incluyó ascensos exigentes en Nommern, Gralingen, Kautenbach y tres pasos al empinado Pabeierbierg.

A solo ocho kilómetros de la meta, un pinchazo obligó a Carapaz a cambiar de bicicleta, lo que puso en riesgo su ubicación en la general. Sin embargo, la Locomotora del Carchi se repuso con esfuerzo y se reincorporó al grupo de favoritos.

Finalmente, Richie cruzó la meta en el quinto lugar de la etapa, resultado que le permitió asegurar el tercer puesto de la clasificación general del Tour. El título quedó en manos del estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

Carapaz se enfoca en el Mundial de Ruanda 2025

Este resultado marca la antesala del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025, donde Carapaz liderará al equipo ecuatoriano. La cita se disputará el domingo 28 de septiembre desde las 02:45 (hora de Ecuador).

En su preparación, Carapaz participó en las clásicas italianas Gran Premio Industria & Artigianato, Giro della Toscana, Coppa Sabatini, Memorial Marco Pantani y Classica Matteotti. Estas carreras le sirvieron para recuperar ritmo competitivo tras una infección gastrointestinal que lo alejó del Tour de Francia.

Richard Carapaz, ciclismo, EF Education-EasyPost, Giro della Toscana, en vivo
Richard Carapaz compitió en seis pruebas europeas como preparación para el Mundial.ARCHIVO / EXPRESO

El campeón olímpico contará con el apoyo de Alexander Cepeda y Jonathan Caicedo, mientras que Jhonatan Narváez decidió no integrar la nómina tricolor, al considerar que el trazado en Ruanda favorece a los escaladores.

