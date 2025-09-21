Kendry Páez, su primer gol en la Ligue 1 con el Estrasburgo (video)

El ecuatoriano de 18 años anotó su primer gol en Europa con el Estrasburgo y generó reacciones en Francia e Inglaterra

Al minuto 27, de cabeza, el ecuatoriano puso el primero de los 3 goles del Estrasburgo.

Disputó 61 minutos, tuvo una buena participación en cancha y firmó su primer tanto en el fútbol europeo. Con esas credenciales, el futbolista ecuatoriano Kendry Páez irrumpió este domingo 21 de septiembre en la Liga 1 de Francia, y lo celebró toda Inglaterra.

El ecuatoriano de 18 años, quien milita en el Estrasburgo francés cedido por el Chelsea, abrió la senda del triunfo (1-0) de su actual equipo como parte de una valiosa victoria 3-2 como visitante en un duelo complicado ante el Paris FC.

¡PRIMER GOL EN LA TEMPORADA PARA KENDRY PÁEZ! El ecuatoriano marcó el 1-0 del Estrasburgo ante Paris FC.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

El tricolor, que se sumó recién al balompié europeo tras cumplir la mayoría de edad, anotó de cabeza al minuto 27 el tanto que descolocó al arquero rival y que desató una celebración eufórica por parte del joven, ya que el gol le había sido esquivo durante algunas fechas.

Un gol con mucha atención mundial

@ChelseaInPhotos, cuenta no oficial en X (antes Twitter), pero internacional del club, lo destacó, mientras que LDN (@LDNFootbalI), portal que resalta lo actuado por jugadores que pertenecen al Chelsea escribió: “Kendry Páez. Remember the name (recuerda el nombre)”

Por su parte, La Liga 1, a través de su cuenta en español precisó: “Gol de la joya. Kendry Páez anota su primer gol en la Ligue 1”.

El argentino Pablo Giralt (@giraltpablo), comentarista internacional, precisó: “Primer gol para Kendry Páez en el fútbol europeo. No nos olvidemos que apenas tiene 18 años y un futuro gigante”.

En rueda de prensa, tras el partido, el DT del Estrasburgo, Liam Rosenior acotó: “Kendry (Paez) es un chico con mucho talento. Es un jugador con un gran potencial que se ha adaptado rápidamente. Destaco la forma en que se ha integrado al grupo y el esfuerzo que realiza para alcanzar ese nivel. Tiene una actitud admirable”.

Estrasburgo jugará ante el Olympique de Marsella este viernes 26 de septiembre.

