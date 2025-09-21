Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Kendry Páez
Al minuto 27, de cabeza, el ecuatoriano puso el primero de los 3 goles del Estrasburgo.Cortesía

Kendry Páez, su primer gol en la Ligue 1 con el Estrasburgo (video)

El ecuatoriano de 18 años anotó su primer gol en Europa con el Estrasburgo y generó reacciones en Francia e Inglaterra

Disputó 61 minutos, tuvo una buena participación en cancha y firmó su primer tanto en el fútbol europeo. Con esas credenciales, el futbolista ecuatoriano Kendry Páez irrumpió este domingo 21 de septiembre en la Liga 1 de Francia, y lo celebró toda Inglaterra.

RELACIONADAS

El ecuatoriano de 18 años, quien milita en el Estrasburgo francés cedido por el Chelsea, abrió la senda del triunfo (1-0) de su actual equipo como parte de una valiosa victoria 3-2 como visitante en un duelo complicado ante el Paris FC.

El tricolor, que se sumó recién al balompié europeo tras cumplir la mayoría de edad, anotó de cabeza al minuto 27 el tanto que descolocó al arquero rival y que desató una celebración eufórica por parte del joven, ya que el gol le había sido esquivo durante algunas fechas.

Richard Carapaz, Tour de Luxemburgo 2025, podio, tercer lugar, Mundial de Ciclismo Ruanda 2025, Ecuador

Richard Carapaz logró el podio en el Tour de Luxemburgo 2025 y apunta al Mundial

Leer más

Un gol con mucha atención mundial

@ChelseaInPhotos, cuenta no oficial en X (antes Twitter), pero internacional del club, lo destacó, mientras que LDN (@LDNFootbalI), portal que resalta lo actuado por jugadores que pertenecen al Chelsea escribió: “Kendry Páez. Remember the name (recuerda el nombre)”

Por su parte, La Liga 1, a través de su cuenta en español precisó: “Gol de la joya. Kendry Páez anota su primer gol en la Ligue 1”.

El argentino Pablo Giralt (@giraltpablo), comentarista internacional, precisó: “Primer gol para Kendry Páez en el fútbol europeo. No nos olvidemos que apenas tiene 18 años y un futuro gigante”.

En rueda de prensa, tras el partido, el DT del Estrasburgo, Liam Rosenior acotó: “Kendry (Paez) es un chico con mucho talento. Es un jugador con un gran potencial que se ha adaptado rápidamente. Destaco la forma en que se ha integrado al grupo y el esfuerzo que realiza para alcanzar ese nivel. Tiene una actitud admirable”.

Estrasburgo jugará ante el Olympique de Marsella este viernes 26 de septiembre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Minería ilegal: 33 detenidos en Azuay durante operativo del Ejército

  2. Con carta, Nicolás Maduro pide a Donald Trump el diálogo contra "noticias falsas"

  3. Kendry Páez, su primer gol en la Ligue 1 con el Estrasburgo (video)

  4. Tormenta eléctrica obligó al cierre del aeropuerto de Quito por dos horas

  5. Don Day y Elizabeth Cader revelaron en el estadio Modelo que serán padres de un niño

LO MÁS VISTO

  1. Paro nacional en Ecuador hoy: horarios y punto de movilización

  2. Noboa pierde el CNE y la Corte Constitucional gana

  3. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  4. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  5. Rafael Correa y Mario Godoy protagonizan un fuerte cruce: "Das pena y vergüenza"

Te recomendamos