Luis Chango y Javier Rabanal protagonizan tenso cruce tras el Mushuc Runa vs IDV

Mushuc Runa vs Independiente del Valle terminó en escándalo por un gol anulado y un cruce verbal entre Chango y Rabanal

Mushuc Runa e Independiente del Valle empataron 2-2 en la fecha 29 de la LigaPro 2025.

Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, y Javier Rabanal, entrenador de Independiente del Valle, protagonizaron un capítulo de alta tensión con un cruce de palabras al finalizar el empate 2-2 entre el Ponchito y los Rayados, por la fecha 29 de la LigaPro 2025.

Final escandaloso: VAR anula gol en el 102' y estalla la polémica

El partido tuvo un cierre cargado de polémica que encendió los ánimos. En el minuto 102, cuando parecía que Darwin Guagua había marcado el gol de la victoria para Independiente del Valle, el VAR intervino.

El árbitro central del partido, Franklin Congo, revisó la acción y decidió anular el tanto por una mano previa de Guagua en la jugada.

Luis Chango tuvo un cruce de palabras con Javier Rabanal. Archivo

La decisión generó la furia del cuerpo técnico y los jugadores del equipo visitante, que protestaron incluso después del pitazo final.

Luis Chango arremete con ironía: “Ahí sí robaban”

Mientras el plantel de IDV se retiraba del campo de juego, desde la grada principal del estadio de Echaleche se hizo escuchar la voz de Luis Chango.

El dirigente, visiblemente molesto, lanzó una irónica acusación: “Era de traer árbitros brasileños. Ahí sí robaban el partido, ahí sí robaban”.

Chango hizo alusión a la reciente y polémica eliminación de Mushuc Runa en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 a manos del mismo Independiente del Valle, en un partido dirigido por una terna arbitral brasileña encabezada por Edina Alves.

La respuesta de Rabanal: “¡Cállate, tú no sabes de fútbol!”

El comentario encendió aún más los ánimos. Junior Sornoza y Luis Zárate reaccionaron con gestos de sorpresa, pero fue el técnico Javier Rabanal quien respondió con dureza.

Javier Rabanal respondió a Luis Chango Archivo

“¡Cállate, cállate, tú no sabes de fútbol, tú no sabes de fútbol!”, le gritó repetidamente, mientras acompañaba sus palabras con un gesto que simulaba despilfarro de dinero.

IDV mantiene el liderato con equipo alterno

En lo deportivo, el empate tuvo consecuencias opuestas para ambos equipos. Mushuc Runa, con 24 puntos, permanece en el fondo de la tabla y confirma su participación en el grupo del descenso, donde deberá luchar por la permanencia en la serie A.

Por su parte, Independiente del Valle, que presentó una alineación alterna pensando en la Copa Sudamericana, mantiene el liderato de la LigaPro con 63 unidades.

Ahora, los Rayados deberán concentrarse en la complicada tarea de remontar un 2-0 ante Once Caldas este miércoles 24 de septiembre de 2025, en Colombia, por la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana.

