Richard Carapaz logró el podio en el Tour de Luxemburgo 2025 y apunta al Mundial

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz finalizó tercero en el Tour de Luxemburgo y va motivado al Mundial de Ruanda 2025

Richard Carapaz (d) y su festejo en el podio del Tour de Luxemburgo 2025.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) confirmó que está recuperando su mejor nivel al cerrar en el podio del Tour de Luxemburgo 2025, cuya última etapa se disputó este domingo 21 de septiembre.

La Locomotora del Carchi enfrentó la quinta jornada de 176,4 kilómetros entre Luxemburgo y Limpertsberg, con exigentes ascensos en Nommern, Gralingen, Kautenbach y tres duras subidas al corto pero empinado Pabeierbierg.

Cuando parecía que la jornada se complicaba, Carapaz sufrió un cambio de bicicleta a 8 km de la meta. Sin embargo, con gran esfuerzo se reincorporó al pelotón de favoritos y logró mantenerse en la pelea.

Finalmente, el ecuatoriano cruzó la meta en el quinto lugar de la etapa, resultado que le permitió asegurar el tercer puesto de la clasificación general del Tour. El título quedó en manos del estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

ECUADOR 🇪🇨 en el podio Carapaz🚂🥉- Tour Luxemburgo 🇱🇺 2025 🚴‍♂️

La celebración tricolor fue completa, ya que Jhonatan Narváez se ubicó décimo en la general, a 2:13 minutos de McNulty. El Lagarto tuvo un problema con la cadena en el tercer ascenso al Pabeierbierg, pero pudo mantenerse en el top ten.

Carapaz enfocado en el Mundial

Richard Carapaz cerró las competencias de preparación para el Mundial. ARCHIVO

Con este podio, Carapaz cerró su preparación rumbo al Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025, donde será líder de la Selección de Ecuador. La prueba de ruta se disputará el domingo 28 de septiembre desde las 02:45 (hora de Ecuador).

El carchense contará con el respaldo de Alexander Cepeda y Jonathan Caicedo para buscar el maillot arcoíris, único título grande que falta en su palmarés.

