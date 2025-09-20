Juleisy Angulo: "Confiábamos en un buen resultado, no en una medalla”

La ahora campeona mundial ecuatoriana revela detalles de la consecución histórica este sábado 20 de septiembre

Juleisy (c) junto a las medallistas de Australia y Letonia que se quedaron con la plata y bronce.

La ecuatoriana Juleisy Anahí Ángulo hizo historia este sábado 20 de septiembre al proclamarse campeona mundial de lanzamiento de jabalina en Tokio 2025. Con un registro de 65,12 metros, récord nacional, alcanzó la primera medalla de oro para Ecuador en esta disciplina.

Tras su victoria, Angulo expresó la magnitud del logro conseguido: “Es una alegría muy enorme, aún no me lo creo. Estábamos confiados en que podía salir un buen resultado, pero no en una medalla”, señaló al término de la competencia.

La deportista subrayó además el trabajo realizado junto a su entrenador, Ramón Breto, en estos últimos años. “Desde que empecé a entrenar con él siempre me apoyó, nunca me dejó caer. Hemos sido perseverantes y aquí se ve reflejado el resultado”, precisó.

Finalmente dedicó la conquista a su entorno más cercano: “Este logro es únicamente para mi familia, mi entrenador y toda la gente que ha venido aportando con un granito de arena”, sentenció.

Angulo ganó su primera medalla de oro en el XIX Campeonato Panamericano de Atletismo Sub-20 en 2017, dos años más tarde fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2019.

Un de sus ultimas medallas en el ciclo olímpico la consiguió en la prueba de lanzamiento de jabalina damas en los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay 2022 donde fue bronce con registro 61.10 metros.

