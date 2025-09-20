Expreso
Serie A - Udinese vs
Pervis Estupinan del Milan yKeinan Davis del Udinese en acción.

Pervis Estupiñán conquista a la hinchada del Milan con su fútbol y entrega

Milan celebra a Pervis Estupiñán: asistencia brillante y victoria en Serie A

La Serie A apenas suma cuatro fechas, pero ya hay un nombre que resuena con fuerza en las tribunas del Milan: Pervis Estupiñán. El ecuatoriano firmó una actuación brillante en la goleada 3-0 sobre Udinese, confirmando que su fichaje fue un acierto y que su adaptación al fútbol italiano va por buen camino.

En el minuto 39 llegó la acción que encendió al estadio. Modric lanzó un pase profundo hacia la banda izquierda, donde Estupiñán apareció con velocidad y potencia. Su centro raso y envenenado desarmó la zaga rival y quedó servido para que Christian Pulisic empuje el balón al fondo de las redes. 

Orgulloso de sacar la cara por Ecuador

Milan ganó de visitante al Unidese por 3-0.
Asistencia y entrega de Pervis

La celebración fue unánime: Pulisic abrazó al lateral y la hinchada comenzó a corear “Pervis, Pervis”, reconociendo al nuevo motor ofensivo del equipo.

El resto del partido fue dominio rossonero. Fofana marcó el 2-0 al inicio del segundo tiempo y el mismo Pulisic completó la faena al 53’. El Milan suma ya 9 unidades, producto de tres victorias, con 7 goles a favor y solo 2 en contra, números que reflejan solidez en todas sus líneas.

Pero más allá de los números, la gran noticia es la consolidación del ecuatoriano. En su primera temporada en Italia, Estupiñán vive un sueño cumplido. 

Amor y entrega del ecuatoriano en Milan

“Estoy feliz de este paso tan grande, de formar parte de un club histórico. Muchos compatriotas son hinchas del Milan y sé que esto es un orgullo para mi país”, afirmó con emoción. Su entrega, carácter y calidad técnica lo convierten en una de las revelaciones del inicio de la temporada.

