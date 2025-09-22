Tragedia en la Segunda Categoría: 3 futbolistas asesinados en 9 días en Ecuador

En apenas nueve días, la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano quedó marcada por una tragedia que trasciende las gradas y los estadios. Tres jugadores, que soñaban con ascender a la Serie B, perdieron la vida bajo la misma sombra: las balas. Lo que debía ser un camino de ilusión y fútbol se tiñó de luto y violencia, dejando un vacío difícil de llenar en clubes y comunidades.

Todo comenzó el 10 de septiembre, cuando Maicol Valencia, delantero de 27 años recién fichado por Exapromo Costa FC de Manabí, fue asesinado en un ataque armado dentro de un hostal en Manta.

Falleció el futbolista Leandro Yépez, de 33 años, tras ataque en Manta. CORTESÍA

Exapromo perdió a dos jugadores

Ese mismo ataque dejó herido a su compañero Leandro Yépez, quien moriría dos días después. La presentación oficial de Valencia como refuerzo horas antes del ataque aumentó la conmoción en el fútbol ecuatoriano: un futuro prometedor truncado en cuestión de segundos.

Exapromo pidió respeto y celeridad en las investigaciones, mientras familiares y aficionados lamentaban la pérdida.

Leandro Yépez, de 33 años, nacido en Mocache, había forjado una carrera destacada defendiendo camisetas como Independiente del Valle, Clan Juvenil, Técnico Universitario y Deportivo Quito, donde anotó 97 goles.

Su pasión por el fútbol lo llevó hasta Exapromo Costa, donde buscaba un último sueño futbolístico. La noticia de su muerte el 12 de septiembre sacudió al país, evidenciando que la violencia no distingue trayectoria ni talento.

Jonathan González militó en Independiente del Valle. Archivo

La tragedia continuó el 19 de septiembre en Esmeraldas. Jonathan David González, conocido como “Speedy”, de 29 años, jugador del 22 de Julio y exfigura de Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2016, fue asesinado en su domicilio durante una reunión social. Sujetos armados irrumpieron sin piedad, dejando al futbolista sin vida y generando conmoción entre su club, hinchada y la opinión pública.

El tiempo revelará si estas muertes tienen un vínculo común o reflejan un dolor más profundo que golpea al fútbol ecuatoriano, un deporte que hoy llora a tres de sus hijos más prometedores.

