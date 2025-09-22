¿Quién era Jonathan González, el talentoso futbolista asesinado en Esmeraldas?

El jugador de 31 años fue asesinado el 19 de septiembre en Esmeraldas. El hecho aún se busca esclarecer

El fútbol ecuatoriano volvió a teñirse de luto tras confirmarse el asesinato de Jonathan González, el habilidoso mediocampista esmeraldeño que fue una de las grandes promesas de la “Tri” durante la década pasada. Su partida, ocurrida en su Esmeraldas natal el sábado 21 de septiembre, ha generado consternación en el deporte nacional, no solo por la violencia que rodeó su muerte, sino también por el recuerdo de un jugador que supo brillar en escenarios internacionales.

Jonathan David González Valencia nació en Quinindé, provincia de Esmeraldas, el 3 de julio de 1995. Desde muy joven mostró condiciones técnicas especiales: velocidad, gambeta y desparpajo, cualidades que lo llevaron a integrarse a las formativas de Independiente del Valle. Con apenas 17 años debutó en la Serie A de Ecuador y rápidamente se ganó un puesto como extremo en el equipo de Sangolquí, que empezaba a forjar su proyecto competitivo.

Su explosión futbolística se dio en la Copa Libertadores 2014, donde llamó la atención por su atrevimiento y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Ese mismo año fue transferido al Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en México, y más tarde continuó su carrera en clubes como Liga de Quito, Deportivo Cuenca y Universidad Católica.

Su llegada a la selección ecuatoriana

El talento de González no pasó desapercibido para la Selección. En 2014 recibió su primera convocatoria a la absoluta, disputando amistosos en la era de Sixto Vizuete y posteriormente con Gustavo Quinteros. Muchos lo catalogaban como “la joya” de la nueva generación, junto a otros jóvenes que empezaban a despuntar en el balompié nacional.

Aunque su carrera profesional tuvo altibajos y no alcanzó la regularidad esperada en los últimos años, siempre fue recordado como un futbolista distinto, con esa chispa que hacía vibrar a los hinchas. Su último paso en el fútbol ecuatoriano fue en el Dorados de Sinaloa, en México, antes de retornar a su provincia natal, donde compaginaba el fútbol amateur con proyectos personales.

La noticia de su asesinato en Esmeraldas impactó fuertemente al ambiente deportivo. Según reportes preliminares de la Policía, González fue víctima de un ataque armado en un sector urbano de la ciudad. Aún se investigan las causas y los responsables del crimen, que se suma a la preocupante ola de violencia que afecta a la provincia.

Varios excompañeros de cancha, dirigentes y clubes expresaron su pesar en redes sociales. Independiente del Valle, equipo donde se formó, publicó un mensaje destacando su legado y lamentando la pérdida de quien alguna vez fue una de sus grandes promesas. Liga de Quito, Deportivo Cuenca y la Federación Ecuatoriana de Fútbol también enviaron condolencias a su familia.

