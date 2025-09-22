Balón de Oro 2025: ¿Cuánto dinero recibe el ganador del icónico trofeo?

La gala del Balón de Oro 2025 será el 22 de septiembre en París. Conoce qué recibe realmente el futbolista ganador

El ganador del Balón de Oro 2025 se conocerá este lunes 22 de septiembre.

El Balón de Oro 2025 está a la vuelta de la esquina y el mundo del fútbol se prepara para conocer al próximo gran nombre que se coronará con el máximo galardón individual del deporte rey.

La esperada ceremonia se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre de 2025 en el prestigioso Théâtre du Châtelet de París.

¿Quiénes son los favoritos al Balón de Oro 2025?

Loos principales favoritos para alzarse con el trofeo en la categoría masculina son Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con PSG, y la joven estrella de Barcelona, Lamine Yamal.

Lamine Yamal se ha convertido en la estrella de Barcelona. EFE

¿El Balón de Oro entrega dinero al ganador?

Pero más allá del reconocimiento deportivo, muchos aficionados se preguntan: ¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Balón de Oro 2025?

La respuesta puede sorprender a más de uno. A diferencia de otros premios deportivos, el Balón de Oro no entrega una compensación económica al futbolista ganador.

El trofeo, entregado por la revista France Football en conjunto con la UEFA, consiste únicamente en una estatuilla cuyo valor aproximado es de 3.500 dólares. Y, aunque luce imponente, el trofeo no está hecho de oro puro.

Impacto económico indirecto de ganar el Balón de Oro

Sin embargo, ganar el Balón de Oro sí tiene un enorme impacto económico indirecto para el futbolista. Muchos clubes incluyen en sus contratos cláusulas de bonificación para jugadores que reciben este tipo de reconocimientos.

Además, el galardón suele abrir las puertas a contratos publicitarios millonarios, al tiempo que aumenta considerablemente el valor de mercado y el perfil comercial del jugador.

Ousmane Dembélé ha sido la estella de PSG. PSG

El verdadero valor del Balón de Oro: más allá del trofeo

Para figuras como Dembélé o Lamine Yamal, levantar este trofeo no solo significaría el reconocimiento a su talento, sino también un impulso enorme en su carrera deportiva y financiera. Las marcas y patrocinadores suelen vincularse rápidamente con estos nombres, aprovechando su nueva condición de “mejor jugador del mundo”.

Aunque el Balón de Oro 2025 no tiene un premio económico directo, el verdadero valor del galardón radica en el prestigio, los beneficios comerciales y el impulso a la carrera de quien lo gana.

