Así va la tabla de posiciones de LigaPro 2025, tras Deportivo Cuenca vs Barcelona SC

Barcelona SC visitó a Deportivo Cuenca en la fecha 29 de la LigaPro 2025

Barcelona SC logró un valioso triunfo en la fecha 29 de la LigaPro 2025, al imponerse 1-0 a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Con este resultado, el Ídolo del Astillero aseguró el segundo lugar en la tabla de posiciones y recortó distancia con el líder, Independiente del Valle.

Barcelona SC presionó desde el pitazo inicial

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo salió con una propuesta ofensiva desde el arranque, presionando alto y moviendo el balón con rapidez.

Xavier Arreaga marcó el tanto de Barcelona SC. Api

La clave del juego estuvo en el mediocampo, donde Leonai Souza fue figura, aportando equilibrio en la marca junto a Jean Montaño y Jhonny Quiñónez, además de ser el enlace con los atacantes Miguel Parrales, Joaquín Valiente y Janner Corozo.

El único gol del compromiso llegó al minuto 20, tras un tiro libre cobrado por Joaquín Valiente desde la izquierda. Xavier Arreaga ganó en el juego aéreo y, con un certero cabezazo, puso el 1-0 que sería definitivo.

Deportivo Cuenca intentó reaccionar

Deportivo Cuenca, dirigido por Norberto Araujo, intentó reaccionar adelantando sus líneas, pero se topó con una defensa sólida liderada por Gastón Campi y el propio Arreaga.

Incluso, la jugada más clara para los locales fue salvada in extremis por Campi, quien evitó el empate tras una peligrosa acción de Jorge Ordóñez.

Así quedó Barcelona SC en la tabla de posiciones

Con esta victoria, Barcelona SC suma 53 puntos y se mantiene firme en la segunda posición de la tabla, a 10 unidades del líder Independiente del Valle (63).

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Los resultados de la fecha 29 de la LigaPro 2025

