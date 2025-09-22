Se filtra el supuesto ganador del Balón de Oro 2025: Lamine Yamal sería el elegido

Se filtra la supuesta lista del Balón de Oro 2025 con Lamine Yamal como posible ganador. Mira quiénes completan el top 10

Lamine Yamal se ha convertido en la estrella de FC Barcelona.

A pocas horas de la esperada gala del Balón de Oro 2025, este lunes 22 de septiembre de 2025, desde las 13:00 (hora local), una supuesta lista filtrada con los ganadores se ha filtrado.

Según medios como Bolavip, Antena 2 y el periodista Pablo Giralt, el joven talento español Lamine Yamal sería el elegido para alzarse con el prestigioso galardón que otorga France Football.

Lamine Yamal lidera con 805 puntos tras una temporada histórica

La ceremonia se celebrará en el tradicional Théâtre du Châtelet de París, pero la atención ya se ha desviado a redes sociales, donde circula la polémica filtración.

Lamine Yamal sería el ganador del Balón de Oro 2025. Enric Fontcuberta

En ella, Yamal, delantero del FC Barcelona, aparece como ganador con 805 puntos, tras una temporada consagratoria con el club catalán.

Dembélé y Vitinha completan el podio del Balón de Oro filtrado

En segundo lugar, y apenas por cinco puntos de diferencia, figura el francés Ousmane Dembélé (800 puntos), campeón de la Champions League con París Saint-Germain (PSG) y pieza clave de la selección gala.

El podio lo completa el portugués Vitinha (643), también del conjunto parisino, reflejando el dominio del fútbol francés en esta edición.

La lista filtrada continúa con nombres de peso como Raphinha (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán), quien cierra el top 10.

Ousmane Dembélé se quedaría en el segundo lugar del Balón de Oro 2025. PSG

France Football responde a la filtración: “Nadie conoce al ganador”

Ante el revuelo generado, France Football emitió un comunicado recordando que los ganadores no conocen el resultado final hasta el momento de la premiación, una norma implementada desde la edición anterior para garantizar la transparencia del evento.

