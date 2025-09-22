Balón de Oro 2025: ¿Cristiano Ronaldo o Messi, quién lo ganó más veces?

Los dos futbolistas aún se mantienen en actividad profesional, pero marcaron un época en que, entre ambos, estaba el ganador

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no solo dominaron el fútbol mundial, sino que también monopolizaron el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del deporte. Juntos, han levantado el trofeo en 13 ocasiones, protagonizando una de las rivalidades más icónicas y duraderas de la historia.

Lea también: Balón de Oro 2025: Este será el top tres según la inteligencia artificial

Con un récord de ocho Balones de Oro, Lionel Messi se ha convertido en la máxima referencia del premio. Su reinado comenzó con una racha sin precedentes de cuatro victorias consecutivas (2009–2012) mientras deslumbraba al mundo con el FC Barcelona. A lo largo de los años, su genialidad como creador de juego lo llevó a obtener más galardones en 2015 y 2019, manteniendo su estatus como el mejor del planeta.

Sin embargo, sus triunfos más recientes, en 2021 y 2023, llegaron tras momentos culminantes de su carrera: liderando a Argentina hacia la gloria en la Copa América y el Mundial. Estas victorias no solo consolidaron su leyenda, sino que también lo establecieron como el estándar por el que se medirán las futuras generaciones.

Lionel Messi, el máximo ganador del Balón de Oro en la historia del fútbol. Archivo

Justo detrás de Messi, con cinco Balones de Oro, se encuentra Cristiano Ronaldo. Su primer galardón lo obtuvo en 2008 con el Manchester United, y a partir de ahí, su rivalidad con Messi encendió una carrera por los premios sin igual.

Richard Carapaz llega motivado al Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 Leer más

Durante su tiempo en el Real Madrid, Ronaldo se convirtió en una máquina de goles imparable, impulsado por sus hazañas en la Champions League. Esta determinación le valió galardones consecutivos en 2013 y 2014, seguidos de más victorias en 2016 y 2017. Su impresionante colección de trofeos lo consolida como una de las leyendas modernas del fútbol, admirado por su adaptabilidad y su éxito en la cima del deporte en dos ligas distintas.

Aunque su último Balón de Oro data de 2017, su consistencia y su capacidad para mantenerse entre los mejores nominados durante más de una década demuestran su relevancia y su legado perdurable.

Ronaldo y Messi, una histórica rivalidad en el fútbol

La era de Messi y Ronaldo ha transformado por completo el panorama del Balón de Oro, elevando el estándar de excelencia para todos los futbolistas del mundo. Ahora, mientras una nueva generación de talentos emerge, la sombra de su histórica rivalidad se proyecta más grande que nunca, sirviendo como un recordatorio del poder de la excelencia, la ambición y la competencia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!