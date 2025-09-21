Fórmula Uno: Verstappen se corona en Baku y así queda el Mundial 2025

Max Verstappen volvió a lo alto de un podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, aunque el líder Oscar Piastri tuvo un accidente

Mad Max, segundo desde la izquierda, junto al resto de pilotos que lo secuncaron.

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo 21 de septiembre el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Baku.

Verstappen, que había salido desde la 'pole', elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina al ganar en la pista de la capital azerbaiyana por delante del inglés George Russell (Mercedes) y de Sainz -elegido Piloto del Día-, que, al acabar tercero, firmó su primer podio con su nuevo equipo, el vigésimo octavo desde que pilota en la categoría reina.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que abandonó por accidente -sin lamentar daños personales- en la primera vuelta, sigue líder del Mundial, con 324 puntos, pero ahora con 25 de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, que este domingo no pasó del séptimo en una una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó decimonoveno.

Así va la tabla de posiciones de LigaPro 2025, tras Deportivo Cuenca vs Barcelona SC Leer más

Verstappen sigue tercero en el campeonato, pero ahora a 69 puntos de Piastri, cuya escudería tendrá que esperar al menos hasta el próximo Gran Premio, dentro de dos semanas en Singapur, para festejar de forma matemática la revalida del Mundial de constructores, una celebración que hubiese tenido lugar este domingo de no haber completado su peor fin de semana del año.

El debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) acabó cuarto, un puesto por delante del neozelandés Liam Lawson (RB) -que al finalizar quinto logró su mejor resultado desde que corre en la F1- y del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), que firmó su mejor resultado en cuatro años.

Por detrás de Norris se clasificó, en octava posición, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que cruzó la meta un puesto por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

El siguiente Gran Premio, el decimoctavo de los 24 que integran el Mundial, se disputará el próximo 5 de octubre en el circuito urbano de Singapur.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!