Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

Este lunes 22 de septiembre se conocerá el nuevo ganador del Balón de Oro en la ceremonia que se realiza en Francia

París se viste de gala para la 69.ª edición del Balón de Oro. En unas horas, el Théâtre du Châtelet será testigo de la consagración de los mejores futbolistas de la temporada, en una ceremonia que promete emociones y sorpresas. Aunque el premio principal acapara los focos, la velada también reconocerá al mejor jugador joven con el Trofeo Kopa y al mejor portero o portera con el Trofeo Yashin.

Lea también: Polémica expulsión a Gonzalo Plata fue respondida: Esto dijeron en el VAR (video)

El proceso de selección es riguroso: un jurado de 100 periodistas de los 100 países mejor clasificados por la FIFA decide al ganador del Balón de Oro masculino. Para el femenino, el procedimiento es similar, con un panel de expertos dedicado a la categoría.

¿Quiénes son los favoritos y los grandes ausentes para el Balón de Oro 2025?

Aunque la lista de nominados es extensa, todas las miradas apuntan a Ousmane Dembélé, el artillero del Paris Saint-Germain, como el gran favorito para suceder a Lionel Messi. Sin embargo, no lo tendrá fácil. El español Lamine Yamal emerge como una de las grandes alternativas, junto a sus compatriotas Pedri y Fabián Ruiz, que también figuran en la lista.

Rodri, del Manchester City, fue el ganador del Balón de Oro 2024. efe

Gonzalo Escobar no planea retirarse a corto plazo Leer más

El FC Barcelona, con cinco nominados entre los que destacan Raphinha y Robert Lewandowski, se posiciona como el club con más representantes. El Real Madrid le sigue de cerca con tres finalistas: Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Jude Bellingham. A pesar de la fuerte presencia merengue, la nota curiosa es que ninguno de sus jugadores asistirá a la ceremonia.

La gala se ha visto envuelta en una polémica por su coincidencia con el clásico del fútbol francés entre el Marsella y el PSG. Para evitar conflictos, el partido ha sido pospuesto 24 horas. Esta decisión, aunque busca facilitar la celebración, ha generado un problema para el club parisino: la mayoría de sus jugadores no podrán estar en el Théâtre du Châtelet. Solo los lesionados Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery y João Neves, además del portero Gianluigi Donnarumma, tienen la posibilidad de asistir.

¿A qué hora y canales para ver EN VIVO el Balón de Oro?

El destino del Balón de Oro se decidirá esta tarde a las 13:00 (hora de Ecuador). La ceremonia podrá seguirse a través de Movistar+ y las plataformas oficiales de France Football y L’Équipe, además podrá ser visto por Claro Sports o Disney +.

Nominados al Balón de Oro 2025

Alexis Mac Allister (Liverpool – Argentina)

Lautaro Martínez (Inter Milan – Argentina)

Ousmane Dembélé (París Saint Germain – Francia)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra)

Désiré Doué (París Saint Germain – Francia)

Denzel Dumfries (Inter Milan – Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund – Guinea)

Erling Haaland (Manchester City – Noruega)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal – Suecia)

Achraf Hakimi (París Saint Germain – Marruecos)

Harry Kane (Bayern Münich – Inglaterra)

Scott McTominay (Napoli – Escocia)

Kylian Mbappé (Real Madrid – Francia)

Nuno Mendes (París Saint Germain – Portugal)

João Neves (París Saint Germain – Portugal)

Pedri (FC Barcelona – España)

Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra)

Michael Olisé (Bayern Münich – Francia)

Raphinha (FC Barcelona – Brasil)

Declan Rice (Arsenal – Inglaterra)

Fabián Ruiz (París Saint Germain – España)

Virgil van Dijk (Liverpool – Países Bajos)

Vinícius Jr. (Real Madrid – Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool – Egipto)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool – Alemania)

Vitinha (París Saint Germain – Portugal)

Lamine Yamal (FC Barcelona – España)

Robert Lewandowski (FC Barcelona – Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain – Georgia)

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!