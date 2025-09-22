Balón de Oro 2025: Este será el top tres según la inteligencia artificial

La IA decidió y respondió cuál será el ganador del máximo galardón individual del fútbol mundial. Aquí la lista

La capital francesa se convierte una vez más en el epicentro del fútbol mundial para la entrega del prestigioso Balón de Oro 2025. Con la expectativa al máximo y el hermetismo total sobre el ganador, las predicciones apuntan a una de las ediciones más disputadas de los últimos años. Pero en el 2025, el análisis tradicional de títulos y méritos individuales no es el único protagonista; la inteligencia artificial se ha sumado al debate con un pronóstico contundente.

Dos de las herramientas de inteligencia artificial más destacadas, ChatGPT y Perplexity, han analizado las estadísticas y tendencias de la temporada para dar con el nombre del favorito. El resultado es unánime y sorprendente: Ousmane Dembélé es el claro candidato.

La IA considera que el francés ha tenido una temporada de ensueño. Fue la pieza clave en la histórica primera Champions League del París Saint-Germain, se coronó como el máximo goleador de la Ligue 1 y fue nombrado jugador del año en Francia. Según los algoritmos, "este tipo de temporadas completas, donde el jugador no solo brilla, sino que marca la diferencia en los momentos importantes, suelen tener un gran peso en la votación."

El 22 de septiembre se sabrá el ganador del Balón de Oro. Cortesía

Aunque Dembélé es el favorito indiscutible para la inteligencia artificial, el joven prodigio español Lamine Yamal también se destaca en el análisis. Con apenas 18 años, Yamal ya se ha consolidado como líder en el FC Barcelona, heredando el emblemático dorsal número 10 de Leo Messi. Sus títulos nacionales y destacadas actuaciones internacionales lo colocan como el principal rival del francés, según el pronóstico de la IA.

Detrás de estos dos titanes, la inteligencia artificial ubica a otros nombres de peso, aunque un paso por debajo en la contienda. A petición nuestra, ChatGPT se atrevió a predecir el top 5 final, con un resultado que podría sorprender a más de uno:

Lista de jugadores finalistas del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

La inteligencia artificial reconoce que su análisis se basa en patrones y tendencias, y la decisión final sigue estando en manos de los periodistas que votan. Sin embargo, su pronóstico marca un precedente en cómo la tecnología puede influir en la conversación futbolística.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el Balón de Oro2025?

Este lunes 22 de septiembre en París, sabremos si la inteligencia artificial ha acertado o si, por el contrario, el fútbol aún tiene sorpresas que solo la imprevisibilidad humana puede ofrecer. Este certamen será emitido, desde las 13:00 (hora de Ecuador), por las señales de Claro Sports y la plataforma de Disney +.

