Luis Zubeldía y la suspicaz revelación sobre Independiente y Michel Deller (Video)

El director técnico reveló lo que hizo tras el posible vínculo de IDV con un árbitro ecuatoriano en pleno partido de LigaPro

El técnico argentino Luis Zubeldía, conocido por su temperamento y sus reacciones en la banca, ha levantado el telón sobre la estrategia detrás de su comportamiento. En unas declaraciones que no dejarán a nadie indiferente, el estratega reveló que sus gestos no siempre son espontáneos, sino que, en ocasiones, forman parte de un plan bien orquestado para influir en el juego y el ambiente.

El exentrenador de Barcelona y Liga de Quito explicó que su actitud es multifacética. “Yo tengo esa parte (reacciones), hay otras que las hago para generar un envión, para ayudar al equipo, otras para contagiar a la gente”, declaró en entrevista con Juan Pablo Varsky. Con esta frase, el entrenador admite que su pasión en la cancha es una herramienta más en su arsenal técnico, diseñada para motivar a sus jugadores y encender a la hinchada.

En un giro inesperado, Zubeldía compartió una anécdota explosiva que se remonta a 2014, cuando dirigía a Liga. En aquel entonces, "se decía que Independiente del Valle (IDV) estaba muy fuerte en la Federación (Ecuatoriana de Fútbol), con los árbitros, hasta el día de hoy, porque (Michel) Deller es un tipo muy militante”, afirmó.

Luis Zubeldía dirigió a Liga de Quito y quedó campeón de la Copa Sudamericana. c}

La polémica se intensificó al relatar el partido contra Independiente, en el que, según su versión, descubrió un posible conflicto de intereses. El técnico habría obtenido información de que un árbitro que dirigía el encuentro tenía una empresa de catering que proveía servicios a las empresas de Michel Deller, directivo de IDV.

Luis Zubeldía y el 'rumor' de que Deller tiene fuerza en la FEF

"Enfrentábamos a Independiente y yo ya había escuchado que ese árbitro tenía una empresa de catering y a quien abastecía, a las empresas de Deller, entonces a mí me llega el contacto y le íbamos ganando 2-0 y de golpe, (pitan) un penal y en ese entonces no había VAR", relató.

Ante la situación, Zubeldía tomó una decisión drástica. "Me metí, antes que pateen el penal y me dieron seis meses (de sanción), pero me salió muy bien, lo hice por estrategia”, confesó. El DT sacrificó su permanencia en el banquillo por unos meses, convencido de que su intervención fue clave para el resultado final, un acto que él mismo califica como una "estrategia" calculada.

¿A qué quipo dirige Luis Zubeldía?

Estas declaraciones del estratega con el periodista argentino llegan previo a consolidarse su vínculo con Inter de Porto Alegre. Al cierre de esta nota aún no se ha oficializado la contratación, pero desde Brasil informan que es un hecho y que Zubeldía tendrá una nueva experiencia dirigiendo en este país.

Declaraciones de Zubeldía sobre IDV y Deller

