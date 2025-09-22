Ecuador cerró con oros el Torneo Sudamericano de Pesas en Guayaquil
El torneo se disputó en cuatro divisiones distintas durante 6 días y con representantes de 10 países en competencia
La delegación ecuatoriana de levantamiento de pesas cerró de manera positiva su participación en el Campeonato Sudamericano Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Absoluto, que se desarrolló entre el 14 y el 20 de septiembre en Guayaquil.
Con la presencia de delegaciones de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Uruguay, Perú, Venezuela y los dueños de casa de Ecuador, el torneo arrojó resultados relevantes para el equipo tricolor.
Lisseth Ayoví volvió
Uno de los puntos centrales campeonato fue el regreso a la competencia internacional de Lisseth Ayoví, quien disputó su primer torneo luego de los Juegos Olímpicos de París 2024. La orense compitió en la división de los -86 kilogramos y se adjudicó tres medallas de oro con un total de 253 kilogramos levantados. En arranque registró 111 kilos y en envión alcanzó 142, marcas que le permitieron imponerse en ambas modalidades y en el acumulado general.
En la categoría absoluta también destacaron las actuaciones de Jennifer Becerra y Bella Paredes, quienes se ubicaron en lo más alto del podio. Becerra se presentó en la división de 58 kilogramos y cerró con un total de 210, mientras que Paredes, en los 77 kilogramos, alcanzó 245.
Proyección ecuatoriana en alza
Algo que marcó diferencias en Ecuador fueron las nuevas generaciones como Damary Bravo y Jessica Palacios, quienes sumaron resultados valiosos al competir en doble categoría, tanto juvenil como senior. Bravo levantó 218 kilogramos en los 77 kg, lo que la ubicó segunda en Sub-20 y tercera en absoluto, mientras que Palacios llegó a 212 en los 63 kg, con lo que consiguió la segunda posición en juveniles y la cuarta en mayores.
El equipo ecuatoriano completó su actuación con triunfos de Kelin Jiménez, quien se impuso en los 86 kilogramos senior con un total de 232, y de Dixon Arroyo, ganador en los +110 con 356 kg.
