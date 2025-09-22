Ecuador cerró con oros el Torneo Sudamericano de Pesas en Guayaquil

El torneo se disputó en cuatro divisiones distintas durante 6 días y con representantes de 10 países en competencia

Lisseth Ayoví fue la mejor en los -86 kilogramos y se adjudicó tres medallas de oro con un total de 253 kilogramos levantados.

La delegación ecuatoriana de levantamiento de pesas cerró de manera positiva su participación en el Campeonato Sudamericano Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Absoluto, que se desarrolló entre el 14 y el 20 de septiembre en Guayaquil.

Con la presencia de delegaciones de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Uruguay, Perú, Venezuela y los dueños de casa de Ecuador, el torneo arrojó resultados relevantes para el equipo tricolor.

¡La más querida por la gente! Lisseth Ayoví, campeona sudamericana de pesas 🔥🇪🇨🏋️‍♀️ pic.twitter.com/RQGauWpB3U — Saga Sports (@SagaSportsEc) September 22, 2025

Lisseth Ayoví volvió

Uno de los puntos centrales campeonato fue el regreso a la competencia internacional de Lisseth Ayoví, quien disputó su primer torneo luego de los Juegos Olímpicos de París 2024. La orense compitió en la división de los -86 kilogramos y se adjudicó tres medallas de oro con un total de 253 kilogramos levantados. En arranque registró 111 kilos y en envión alcanzó 142, marcas que le permitieron imponerse en ambas modalidades y en el acumulado general.

Siga leyendo: (¿Quién era Jonathan González, el talentoso futbolista asesinado en Esmeraldas?)

En la categoría absoluta también destacaron las actuaciones de Jennifer Becerra y Bella Paredes, quienes se ubicaron en lo más alto del podio. Becerra se presentó en la división de 58 kilogramos y cerró con un total de 210, mientras que Paredes, en los 77 kilogramos, alcanzó 245.

Proyección ecuatoriana en alza

La pesista ecuatoriana Jessica Palacios, hermana de Neisi y Angie, también compitió. Cortesía

Algo que marcó diferencias en Ecuador fueron las nuevas generaciones como Damary Bravo y Jessica Palacios, quienes sumaron resultados valiosos al competir en doble categoría, tanto juvenil como senior. Bravo levantó 218 kilogramos en los 77 kg, lo que la ubicó segunda en Sub-20 y tercera en absoluto, mientras que Palacios llegó a 212 en los 63 kg, con lo que consiguió la segunda posición en juveniles y la cuarta en mayores.

El equipo ecuatoriano completó su actuación con triunfos de Kelin Jiménez, quien se impuso en los 86 kilogramos senior con un total de 232, y de Dixon Arroyo, ganador en los +110 con 356 kg.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!