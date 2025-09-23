Emelec: Un nuevo problema en FIFA por asuntos económicos | ¿Cuál es la sanción?

El Bombillo está restringido por la máxima organización por incumplimientos con uno de sus exjugadores

Jugadores de Emelec enfrentarán partidos sin público tras las sanciones de LigaPro por incidentes en el Clásico.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ha impuesto una severa sanción a Emelec, prohibiéndole la inscripción de nuevos jugadores en los próximos mercados de pases. La medida, que cae como un balde de agua fría en la institución, se debe al incumplimiento de un pago pendiente con el futbolista argentino Leandro Vega.

La institución guayaquileña incurrió en una situación de reincidencia. Previamente, el Bombillo había alcanzado un acuerdo que había levantado una sanción similar. Sin embargo, el club no habría cumplido con las condiciones pactadas, lo que llevó a que el reclamo de Vega se reactivara y la FIFA aplicara esta nueva y más contundente restricción por la que ya pasó recientemente.

La sanción, por ahora, se centra exclusivamente en lo administrativo: la prohibición de registrar refuerzos. Emelec no enfrentará pérdida de puntos ni castigos deportivos adicionales. No obstante, el impacto es directo y significativo, ya que complica seriamente la planificación deportiva del equipo para el futuro cercano, una vez culminada la temporada.

Aunque el mercado de pases en Ecuador se encuentra actualmente cerrado, el reloj corre para el club. Si el conjunto azul no logra saldar la deuda con el defensor argentino antes de la próxima ventana de transferencias, se verá seriamente comprometido al no poder sumar incorporaciones, lo que pondrá a prueba la profundidad de su plantilla en las próximas competencias.

La directiva del cuadro eléctrico tiene ahora la urgencia de resolver esta situación para evitar mayores problemas. A esta circunstancia se suma a la que persisten los sueldos impagos de la plantilla de jugadores, quienes no concentraron en el pasado duelo de la LigaPro ante El Nacional, además que está imposibilitados detener hinchas en su estadio.

¿Cuánto tiene que pagar Emelec por Leandro Vega?

De esta forma transcurren las horas del Bombillo, aún no sale de la crisis económica con el presidente Jorge Guzmán, quien lidera al club desde febrero de este año y pudo saldar suspensiones previas a mitad de temporada con FIFA, sin embargo, nuevamente aparecen los inconvenientes con la demanda del defensor Leandro Vega, que reclama un monto que ronda los 400 mil dólares.

