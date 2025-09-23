Liga de Quito vs Sao Paulo: ¿Cuándo es el partido de vuelta por Copa Libertadores?

El conjunto albo leva la ventaja a Brasil en los cuartos de final del torneo continental. Conoce por dónde ver en vivo

Liga de Quito venció 2-0 a Sao Paulo en la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

El estadio Morumbí será el escenario del decisivo encuentro entre Liga de Quito y Sao Paulo, que buscarán este jueves 25 de septiembre un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano llega con una ventaja de 2-0 obtenida en la ida, mientras que los brasileños están obligados a una remontada histórica.

Lea también: Emelec: Un nuevo problema en FIFA por asuntos económicos | ¿Cuál es la sanción?

Los albos, con la mira puesta en el torneo continental, consiguió victoria en su estadio, el Rodrigo Paz Delgado con los tantos de Bryan Ramírez y Michael Estrada. Ahora, bajo la dirección técnica de Tiago Nunes, buscará un desempeño sólido en Brasil para sellar su pase a la siguiente fase.

A pesar de su derrota en el torneo local (2-4 ante universidad Católica), donde el conjunto universitario utilizó un equipo alterno, la prioridad sigue siendo avanzar en el certamen copero.

A Liga de Quito le costó tener el control del balón ante Sao Paulo en Casa Blanca. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Balón de Oro 2025: ¿Cristiano Ronaldo o Messi, quién lo ganó más veces? Leer más

Por su parte, Sao Paulo, dirigido por Hernán Crespo, se enfrenta a un desafío mayor. Tras no poder marcar en Ecuador, el equipo paulista necesita revertir el marcador en casa para meterse entre los cuatro mejores.

RELACIONADAS Ecuador cerró con oros el Torneo Sudamericano de Pesas en Guayaquil

La derrota reciente en el Brasileirao (1-0 ante Santos), también con un equipo suplente, no disminuye la expectativa de los locales de lograr la hazaña ante su público.

Canales por dónde ver EN VIVO el partido de Liga de Quito ante Sao Paulo

El encuentro ente Sao Paulo y Liga de Quito, que promete ser de alta tensión en territorio brasileño, será transmitido en vivo por la señal de ESPN y Disney+ en toda Sudamérica. El pitazo inicial se dará a las 17:00 (hora de Ecuador, Perú y Colombia).

¡Listos para lo que se viene! ¡Vamos a por todo! 💪🙌🤝



🔜 ✈️🇧🇷



🎥 JP Drone pic.twitter.com/CTsCa3jCN0 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 22, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!