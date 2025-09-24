Huddersfield Town vs Manchester City HOY: Aquí el partido EN VIVO de la Carabao Cup

Los dirigidos por Pep Guardiola busca revalidar su condición de favorito ante un equipo de la tercera división de Inglaterra

El Manchester City de Pep Guardiola se pone en marcha en la Copa de la Liga 2025/2026 este miércoles 24 de septiembre, cuando visite al Huddersfield Town en la tercera ronda del torneo. A priori, el duelo parece un trámite para los citizens ante un equipo de League One, pero el calendario apretado y las rotaciones forzadas hacen que este debut sea mucho más que un simple partido.

El City llega a este compromiso con la presión del favorito, sabiendo que una victoria es lo único que se espera de ellos. Perder en esta instancia, frente a un rival de la tercera división, sería una vergüenza mayúscula.

Para el Huddersfield Town, en cambio, la oportunidad es inmejorable. El club, que es uno de los candidatos al ascenso, se ha preparado con la mira puesta en este encuentro, a pesar de no haber podido pasar del 0-0 el fin de semana contra el Burton. Su juego se basa en la solidez defensiva de la dupla Jack Whatmough y Joe Low, el talento creativo de Herbie Kane y la fuerza en ataque de Joe Taylor.

Huddersfield Town busca ascender a la Championship, segunda categoría inglesa. cortesia

Guardiola, consciente de la carga de partidos, dará descanso a varias de sus figuras. Esto abre la puerta a talentos como Omar Marmoush y Rayan Cherki, que buscan minutos para consolidarse en el primer equipo. Además, el mediocampista Nico González podría tener la gran oportunidad de mostrar que tiene el perfil para convertirse en el nuevo motor creativo del equipo.

Este choque llega en un momento de necesidad para el City, que viene de un empate 1-1 ante el Arsenal en la Premier League. A pesar de ir ganando con un gol de Erling Haaland, no pudieron sostener la ventaja y cedieron un empate sobre el final.

Este encuentro frente al Huddersfield servirá para recuperar sensaciones y confirmar el pase a los octavos de final. El último antecedente entre ambos equipos fue en la FA Cup de 2024, donde los citizens se impusieron con un contundente 5-0.

¿Por dónde ver el partido de Huddersfield Town vs Manchester City?

El partido entre Huddersfield Town y Manchester City en el John Smith's Stadium, a las 13:45 (hora de Ecuador), se podrá ver en vivo por la señal de streaming de Disney+ Premium. En esta ocasión no será transmitido por canales de televisión.

EN VIVO | Huddersfield Town vs Manchester City

