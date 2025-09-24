Once Caldas vs Independiente del Valle HOY: Hora y dónde ver EN VIVO la Sudamericana

El boleto a las semifinales se disputa en Colombia este miércoles 24 de septiembre. Los rayados deberán revertir el marcador

Once Caldas recibe a Independiente del Valle con la ventaja de 2-0 en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El estadio Palogrande de Manizales (Colombia) será el escenario donde este miércoles 24 de septiembre, a las 19:30 (hora de Ecuador), se definirá uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana. Once Caldas e Independiente del Valle (IDV) se verán las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final, en un choque que tiene a los locales con una ventaja importante, pero con la visita dispuesta a dar el batacazo.

El equipo colombiano llega a este encuentro con un 2-0 a su favor, un resultado que lo posiciona como el gran favorito para avanzar de fase. La gran figura en el partido de ida fue el eterno goleador Dayro Moreno, quien con un doblete silenció el estadio de los rayados y puso a su equipo con un pie en la siguiente fase.

La experiencia de Dayro y el buen momento colectivo del Once Caldas son sus principales armas para sellar la clasificación ante su gente.

La tarea para el conjunto ecuatoriano no será sencilla. Necesitan revertir el marcador, algo que no se ve todos los días en estas instancias. Sin embargo, el director técnico, Javier Rabanal, se muestra optimista y confía en la capacidad de sus dirigidos. "La serie no está cerrada", declaró el estratega, "somos un equipo que sabe jugar bien fuera de casa y corregiremos los pequeños detalles que definieron el partido de ida".

Rabanal sabe que su equipo tiene el talento y la calidad para generar peligro, pero deberán ser más efectivos en el ataque y mantener la solidez defensiva que los caracteriza. La capacidad de Independiente para dominar la posesión del balón y su juego asociativo serán claves para intentar perforar la defensa rival y forzar la remontada.

El estadio Palogrande se vestirá de gala para este importante partido. Se espera un lleno total, con la afición del Once Caldas apoyando incondicionalmente a su equipo y creando un ambiente hostil para el visitante. La energía de las tribunas puede ser un factor decisivo, y el apoyo de los hinchas será fundamental para que el dueño de casa mantenga la concentración y no baje la guardia.

Once Caldas vs. Independiente del Valle: canales para ver EN VIVO

El partido entre Once Calas e Independiente del Valle se transmitirá en vivo por las señales de ESPN y Disney +, para que ningún fanático del fútbol se pierda este vibrante encuentro. El balón rodará en Manizales y se conocerá cuál será el siguiente semifinalista.

