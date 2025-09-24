Palmeiras vs River Plate HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el duelo de Copa Libertadores

Los argentinos deberán revertir el resultado para avanzar a semifinales, pero al frente tiene un favorito de llevarse la Copa

La Copa Libertadores vivirá un emocionante duelo de titanes este miércoles 24 de septiembre, cuando River Plate visite a Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo por el partido de vuelta de los cuartos de final. Ambos equipos, firmes candidatos a levantar el trofeo, buscarán un lugar entre los cuatro mejores del continente.

El conjunto 'millonario', dirigido por Marcelo Gallardo, llega a Brasil con la presión de revertir el 2-1 en contra de la ida. A pesar de una reciente derrota en la liga local ante Atlético Tucumán, que lo relegó al segundo lugar, los argentinos han demostrado su temple en el ámbito internacional. Sin embargo, tendrán dos ausencias importantes: Sebastián Driussi por lesión e Ian Subiabre por decisión técnica.

El verdao, por su parte, atraviesa un gran momento. Viene de golear 4-1 a Fortaleza en el Brasileirao y se ubica a solo dos puntos del liderato. Bajo la tutela del portugués Abel Ferreira, el equipo sueña con conquistar su tercera Libertadores consecutiva, tras los títulos de 2020 y 2021.

Palmeiras se impuso como visitante a River Plate en Copa Libertadores. cortesia

En el partido de ida disputado en el Monumental de Núñez, Palmeiras se impuso por 2-1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. El descuento de Lucas Martínez Quarta le dio a River la posibilidad de llegar con vida a la vuelta, dejando la serie completamente abierta.

Palmeiras vs River Plate: Canales donde ver EN VIVO

El esperado encuentro, que se disputará a las 19:30 (hora de Ecuador) será transmitido en diversos canales de televisión y plataformas de streaming. En Argentina, podrá verse por FOX Sports y Telefe. Además, estará a cargo de ESPN y Pluto TV.

