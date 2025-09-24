Las claves de LDU ante Sao Paulo para clasificar a semifinales de Copa Libertadores

Liga de Quito deposita sus esperanzas en Adé y Valle para sostener el 2-0 en Brasil y avanzar a sus terceras semifinales

José ‘Choclo’ Quintero (i), carrilero de Liga de Quito, disputa un balón con el argentino Enzo Díaz, extremo del Sao Paulo.

Liga de Quito apelará al liderazgo de Ricardo Adé en la defensa y al gran momento del portero Gonzalo Valle para no recibir goles este jueves 25 de septiembre ante Sao Paulo y sellar la clasificación a las semifinales de Copa Libertadores.

Tras ganar 2-0 en la ida, Valle, crucial con cuatro atajadas en Quito, espera repetir su nivel en el estadio Morumbi de Sao Paulo, Brasil.

“No renunciaremos a nuestro estilo de juego, tenemos una fortaleza en casa y queremos llevar eso a esta revancha. No queremos escondernos y sí salir a proponer, porque ellos saldrán con todo por la remontada. Conseguimos un resultado bastante importante y debemos cuidarlo”, afirmó.

Ramírez y su primer gol de Liga de Quito ante Sao Paulo el pasado jueves 18 de septiembre en Casa Blanca. GUSTAVO GUAMAN

El portero riobambeño, de 29 años, agregó que “cualquier detalle cuesta y pesa”, por lo que deberán “tener una concentración del 100 %”.

“Un torneo internacional es más estresante y demandante, muy lindo para jugar. La importancia de cada torneo es la misma para nosotros, cada duelo es una final”, acotó.

Se prevé que en la capital paulista, el entrenador brasileño Tiago Nunes repita el once de la semana anterior, incluyendo a Bryan Ramírez y Michael Estrada, autores de los goles marcados en la ida.

En cambio estarán ausentes Alexander Alvarado y Alejandro Cabeza, ambos lesionados, aunque vuelve el defensa Richard Mina tras cumplir su suspensión.

Altas y bajas del Sao Paulo

Por otra parte, el Sao Paulo que dirige el argentino Hernán Crespo no tendrá en cancha al delantero gaucho Jonathan Calleri ni al atacante André Silva, ambos por lesión en la rodilla.

Mientras que las posibles convocatorias de los experimentados atacantes brasileños Oscar y Lucas Moura renuevan las esperanzas del tricolor paulista, que busca seguir con vida en el torneo continental.

