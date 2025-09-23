Willian Pacho, histórico: el Balón de Oro llegó a sus manos con Dembélé de testigo

De Quinindé al Balón de Oro: Willian Pacho hace historia con el PSG y Dembélé

Willian Pacho, el primer ecuatoriano en tocar el Balón de Oro gracias a Ousmane Dembélé.

En París, entre luces y bromas, Willian Pacho rompió la barrera de lo imposible. El central ecuatoriano, socio silencioso de las hazañas del PSG, fue el primero de los nuestros en acariciar el Balón de Oro auténtico. Ousmane Dembélé, el hombre que este 2025 ganó la distinción, le pasó el trofeo como quien entrega un secreto entre amigos.

El vestuario se encendió en risas. Pacho, serio en la cancha, pero cómplice fuera de ella, levantó el trofeo que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Benzema hicieron eterno. Y ahí estaba, un tricolor sosteniendo el sueño de generaciones.

William Pacho es una de las estrellas de PSG. EFE

Pacho y Dembélé todo lo que han ganado en el PSG

No es coincidencia. Pacho y Dembélé fueron arquitectos de una temporada dorada: campeones de la Supercopa, la Ligue 1, la Copa de Francia y, sobre todo, la Champions League. La Orejona, por primera vez en manos de un ecuatoriano.

El Balón de Oro no lleva el nombre de Pacho, pero verlo en sus manos es la postal de una nueva era. La del fútbol ecuatoriano que dejó de mirar de lejos y ahora se toma fotos con la gloria.

¿Qué hizo Ousmane Dembélé para ganar Balón de Oro?

El triunfo de Ousmane Dembélé como Balón de Oro sorprendió a propios y extraños. El mundo del fútbol esperaba a Yamal, pero fue el francés quien levantó el trofeo tras una temporada mágica: 25 goles, 6 asistencias y la Champions que por fin se le dio al PSG.

Ousmane Dembele del PSG besa El Balón de Oro 2025. Mohammed Badra

Desde Évreux, con una madre que lo sostuvo y un padre ausente, hasta los escenarios de Dortmund, Barcelona y París, su carrera siempre estuvo marcada por la duda y las lesiones. En 2025, cambió la narrativa: liderazgo, disciplina y carácter lo llevaron a la cima.

Willian Pacho, central ecuatoriano, no solo celebra la consagración de su amigo, sino que escribe con él una página de hermandad en el vestuario parisino. El francés ahora es rey del fútbol, y Pacho, testigo de cómo un talento tantas veces cuestionado aprendió a brillar sin sombras.

