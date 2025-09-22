Willian Pacho y su amigo Ousmane Dembélé: el mejor jugador del mundo 2025

El Balón de Oro 2025 es de Ousmane Dembélé, compañero y amigo de Pacho

El Balón de Oro 2025 viajó a París, y el protagonista es Ousmane Dembélé. Pero detrás de la gloria francesa hay un detalle que enorgullece a Ecuador: el mejor jugador del mundo es amigo y compañero de Willian Pacho en el PSG.

RELACIONADAS Ousmane Dembelé gana el Balón de Oro 2025 y se corona como mejor futbolista mundial

En la gala, todas las miradas apuntaban a Lamine Yamal como favorito. Sin embargo, el atacante de Normandía dio el golpe sobre la mesa y escribió su propia página dorada en el fútbol. Con 28 años, Dembélé se llevó el premio gracias a su temporada más brillante: pieza clave en la ofensiva del PSG, con 25 goles y 6 asistencias, y protagonista absoluto de la primera Champions League que el club conquistó en su historia.

Ousmane Dembelé (i) celebra tras marcar el gol ante el Arsenal. NEIL HALL / EFE

Su camino no fue fácil

PSG brilla: Dembélé gana el Balón de Oro 2025 y el club recibe tres premios más Leer más

Su recorrido no fue fácil. Hijo de inmigrantes africanos, creció en un barrio obrero de Évreux y desde niño soñó con escapar de la pobreza a través de la pelota. A los 13 años apostó por el Rennes y comenzó una carrera vertiginosa que lo llevó a Dortmund, luego al Barcelona y finalmente al PSG. Durante años, sus críticos lo tildaron de indisciplinado e irregular. Sin embargo, en 2025 el fútbol le devolvió la confianza y lo colocó en la cima del planeta.

En esa transformación tuvo un papel silencioso el ambiente parisino, donde forjó amistad con Willian Pacho. El ecuatoriano ha compartido alegrías, entrenamientos y vestuario con el nuevo Balón de Oro. La foto de ambos celebrando la Champions quedó grabada como símbolo de un lazo que trasciende nacionalidades.

Hoy, mientras Francia celebra a su nuevo ídolo, Ecuador también sonríe: uno de los suyos acompaña de cerca al mejor futbolista del mundo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!