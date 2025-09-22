Expreso
Ballon d'Or 2025 (15215382)
Ousmane Dembele del PSG besa El Balón de Oro 2025.Mohammed Badra

Willian Pacho y su amigo Ousmane Dembélé: el mejor jugador del mundo 2025

El Balón de Oro 2025 es de Ousmane Dembélé, compañero y amigo de Pacho

El Balón de Oro 2025 viajó a París, y el protagonista es Ousmane Dembélé. Pero detrás de la gloria francesa hay un detalle que enorgullece a Ecuador: el mejor jugador del mundo es amigo y compañero de Willian Pacho en el PSG.

En la gala, todas las miradas apuntaban a Lamine Yamal como favorito. Sin embargo, el atacante de Normandía dio el golpe sobre la mesa y escribió su propia página dorada en el fútbol. Con 28 años, Dembélé se llevó el premio gracias a su temporada más brillante: pieza clave en la ofensiva del PSG, con 25 goles y 6 asistencias, y protagonista absoluto de la primera Champions League que el club conquistó en su historia.

Arsenal vs. PSG, Willian Pacho, Champions League, Ousmane Dembelé, gol
Ousmane Dembelé (i) celebra tras marcar el gol ante el Arsenal.NEIL HALL / EFE

Su camino no fue fácil

Ousmane Dembélé

PSG brilla: Dembélé gana el Balón de Oro 2025 y el club recibe tres premios más

Su recorrido no fue fácil. Hijo de inmigrantes africanos, creció en un barrio obrero de Évreux y desde niño soñó con escapar de la pobreza a través de la pelota. A los 13 años apostó por el Rennes y comenzó una carrera vertiginosa que lo llevó a Dortmund, luego al Barcelona y finalmente al PSG. Durante años, sus críticos lo tildaron de indisciplinado e irregular. Sin embargo, en 2025 el fútbol le devolvió la confianza y lo colocó en la cima del planeta.

En esa transformación tuvo un papel silencioso el ambiente parisino, donde forjó amistad con Willian Pacho. El ecuatoriano ha compartido alegrías, entrenamientos y vestuario con el nuevo Balón de Oro. La foto de ambos celebrando la Champions quedó grabada como símbolo de un lazo que trasciende nacionalidades.

Hoy, mientras Francia celebra a su nuevo ídolo, Ecuador también sonríe: uno de los suyos acompaña de cerca al mejor futbolista del mundo.

