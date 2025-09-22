Expreso
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé recibió el Balón de Oro 2025.Internet

PSG brilla: Dembélé gana el Balón de Oro 2025 y el club recibe tres premios más

París Saint-Germain fue el gran protagonista del Balón de Oro 2025 al ganar cuatro premios

París Saint-Germain (PSG) fue gran protagonista en la reciente gala del Balón de Oro 2025. El club parisino, que atraviesa un momento histórico tras una temporada de ensueño, se llevó cuatro prestigiosos galardones, incluido el Balón de Oro 2025, otorgado a Ousmane Dembélé.

PSG domina la gala del Balón de Oro 2025

Con figuras destacadas como Willian Pacho en su plantilla, PSG viene de completar una campaña 2024-25 absolutamente memorable, conquistando cuatro títulos: la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y, por primera vez en su historia, la Champions League.  

Luis Enrique
Luis Enrique fue elegido el mejor arquero de la pasada campaña 2024-25.Internet

El primero en ser reconocido fue el entrenador Luis Enrique, quien fue galardonado con el Trofeo Johan Cruyff al mejor técnico de la temporada.  

El estratega español fue clave en el exitoso desempeño del equipo, mostrando una filosofía de juego ofensiva y sólida que llevó al club a lo más alto del fútbol mundial.  

Kate Scott

¿Quién es la guapa presentadora en la gala del Balón de Oro 2025? Conoce a Kate Scott

Donnarumma se lleva el Trofeo Yashin como mejor arquero del mundo

Luego fue el turno del exportero de PSG, Gianluigi Donnarumma, actualmente en el Manchester City, quien recibió el Trofeo Yashin al mejor arquero del mundo.  

Aunque ya no forma parte del equipo parisino, su actuación durante la campaña pasada fue fundamental para los títulos conseguidos por el club, especialmente en la Champions League, donde fue figura en los momentos clave.  

PSG, reconocido como el Mejor Club del año

Finalmente, el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, subió al escenario para recibir el Trofeo al Mejor Club, un reconocimiento a la gestión, los resultados deportivos y el impacto global del PSG durante el último año.  

