¿Quién es la guapa presentadora en la gala del Balón de Oro 2025? Conoce a Kate Scott

Kate Scott es la presentadora de la gala del Balón de Oro 2025, y su historia en el periodismo deportivo es fascinante

Este 22 de septiembre de 2025, el mundo del fútbol se paraliza para celebrar la esperada gala del Balón de Oro 2025, y una de las preguntas que muchos fanáticos se hacen es: ¿Quién es la guapa presentadora del evento? Se trata de Kate Scott, reconocida periodista deportiva.

¿Quién es Kate Scott, la presentadora del Balón de Oro 2025?

Nacida como Kate Giles el 8 de septiembre de 1981 en Manchester, Inglaterra, la ahora conocida como Kate Scott ha tenido una carrera destacada en el mundo del periodismo deportivo.

Su rostro es familiar para los aficionados al fútbol, y no es para menos: desde el año 2020, forma parte del equipo de CBS Sports, donde conduce programas relacionados con la Champions League.

Kate Scott es panelista en CBS Sports. Internet

Kate no solo es talentosa, sino también políglota. Habla inglés, español, francés y alemán, lo que le ha permitido trabajar en diferentes países como Alemania, España, Francia y Reino Unido, participando en reconocidos canales deportivos como Sky Sports News, entre otros.

Su experiencia como maestra de ceremonias en galas anteriores

En esta edición 2025 del Balón de Oro, comparte escenario con el legendario futbolista Ruud Gullit, en una ceremonia que comenzará a las 13:00 (hora local).

Para Kate, no es la primera vez que asume este importante rol: ya fue maestra de ceremonias en las galas de 2014 y 2015, en plena era dorada de la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En el ámbito personal, Kate se casó con el exboxeador Malik Scott, tras lo cual adoptó su apellido profesionalmente, dejando atrás el nombre con el que muchos la conocían anteriormente: Kate Abdo.

Kate Scott ya ha sido presentadora de las ceremonias del Balón de Oro. Internet

