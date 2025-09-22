Expreso
Ballon d'Or 2025 Ball (15215164)
Ousmane Debele ganador del Balón de Oro 2025.Mohammed Badra

Ousmane Dembelé gana el Balón de Oro 2025 y se corona como mejor futbolista mundial

París consagra a Ousmane Dembelé como ganador del Balón de Oro 2025

En una de las galas más esperadas del año, el suspenso en torno al ganador del Balón de Oro 2025 mantuvo en vilo al mundo del fútbol. Durante semanas, la discusión sobre quién merecía el codiciado galardón ocupó tertulias, debates y redes sociales. El lunes 22 de septiembre, en el imponente Théâtre du Châtelet de París, finalmente se conoció el desenlace.

El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue proclamado ganador del Balón de Oro 2025, reconocimiento que otorga France Football junto a la UEFA. Su nombre resonó en el teatro tras superar en la votación a dos contendientes de peso: el joven prodigio Lamine Yamal y el portugués Vitinha.

Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé se quedaría en el segundo lugar del Balón de Oro 2025.PSG

Muchos suspenso

La gala estuvo marcada por la expectativa y los comentarios de entrenadores y protagonistas del balompié internacional. Entre ellos, Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, se mantuvo neutral: “No es mi tema opinar a quién se lo daría. Ya veremos qué pasa. Veo mucho fútbol, pero no tengo que votar”, señaló con cautela, evitando inclinar la balanza en un debate que dividió opiniones.

El evento también tuvo un tinte musical histórico. El cantante colombiano Blessd hizo vibrar al público con su energía urbana y se convirtió en el primer artista latino en abrir una gala del Balón de Oro. Con apenas 25 años, interpretó su éxito Condenado al éxito II frente a casi 2.000 invitados, entre los que se encontraban jugadores, dirigentes y leyendas del deporte.

París volvió a ser el epicentro del fútbol mundial, en una velada donde el talento, la música y la emoción se unieron para coronar a Ousmane Dembelé como el nuevo rey del balompié global.

