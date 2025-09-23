Chismes deportivos: Desde Aitana hasta Dembélé, los mejores looks del Balón de Oro

Los futbolistas cambiaron sus uniformes deportivos por el glamour. En EXPRESIONES elegimos a los más elegantes de la velada.

Aitana Bonmatí deslumbró con un vestido de marca catalana y Ousmane Dembélé, en cambio, con firma italiana.

Durante la noche del 22 de septiembre, París se vistió de glamour. Bueno, más de lo habitual. La ciudad de la moda fue sede del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet donde estrellas del fútbol resaltaron en la alfombra roja.

La princesa Charlene de Mónaco se convirtió en una de las presencias más notorias, luciendo un vestido blanco de la marca Elie Saab que tiene fuerte presencia en Francia.

Además de ella, otros asistentes aseguraron momentos dignos de portada, sobre todo, el jugador Lamine Yamal, quien supo lucir acorde al código de vestimenta. También se notaron looks más arriesgados, como el del ganador, Ousmane Dembélé quien apostó por una camisa en cuello mao combinado con un traje de solapas amplias pero manteniendo la elegancia.

A continuación les contamos quiénes se robaron las miradas, por diseño, por presencia, por audacia o por elegancia.

Dembélé, ganador y modelo de Zegna

Ousmane, jugador del PSG y compañero de Willian Pacho, llegó sabiendo que era su noche. Se lució en un traje de la marca italiana Zegna a la medida, con texturas que mezclaban seda y lana, con solapas amplias y camisa de cuello mao que gritaban sofisticación. En la alfombra roja, agregó unas gafas como accesorios, que parecía recién salido de una portada.

Dicen que su estilista insistió en remarcar hombros y cuello con ese corte… y le funcionó. El nuevo Balón de Oro masculino se paseó como quien sabe que todos lo miran, y lo disfruta.

¿Nicki Nicole detrás del look de Lamine?

El jugador del Barça, Lamine Yamal, apareció de riguroso total black de Dolce & Gabbana: blazer pulido, camisa oscura y cero excesos. Un look elegante y seguro, que lo dejó en la lista de los mejores vestidos de la noche. Hasta llevó a su abuela de la mano, lo que sumó ternura al glamour.

Pero lo que muchos se preguntan es… ¿habrá estado Nicki Nicole metida en los detalles de su estilismo? Porque ese aire de “sé que estoy cool” no se improvisan. Si no fue ella, alguien le sopló bien el secreto.

Aitana brilló con su trofeo

La ganadora del Balón de Oro de fútbol femenino, Aitana Bonmatí apostó por un vestido marrón de maxilentejuelas que reflejaba cada flash de las cámaras. El diseño es de la firma catalana Marta Martí. Elegante, brillante, sin un solo exceso innecesario, caminó la alfombra con la seguridad de quien va a levantar el trofeo… y también la mirada de todos.

El detalle que más resaltó: mantuvo maquillaje y joyería al mínimo, para que el vestido hablara por sí solo. Resultado: Aitana fue la personificación de glamour con poder.

Princesa Charlene en clave minimalista

La encargada de entregar los premios fue la princesa Charlene de Mónaco quien se convirtió en una de las presencias más notorias. Lució un vestido blanco de Elie Saab, de largo completo, hombreras ligeramente pronunciadas y escote barco.

Su estilismo se mantuvo minimalista en accesorios: unos pendientes diamante, maquillaje suave con labios rojo intenso, cabello recogido con un peinado que enmarcaba el rostro. El vestido reflejó serenidad y poder al mismo tiempo.

