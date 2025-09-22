La historia de Aitana Bonmatí, la estrella que apunta a superar a Messi y Cristiano

Conoce a Aitana Bonmatí, la futbolista que sueña con superar a Messi y Cristiano

Aitana Bonmatí no solo juega al fútbol, lo convierte en espectáculo. Este 22 de septiembre, la volante ofensiva del Barcelona reafirmó su trono al conquistar su tercer Balón de Oro consecutivo, un logro que la pone en la élite absoluta del deporte mundial.

A sus 27 años, cada toque, cada pase y cada gol de Aitana desatan suspiros en los estadios y en las redes sociales, donde su estilo ha sido comparado con la mezcla perfecta de Messi y Cristiano Ronaldo.

La futbolista española Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro 2025. Mohammed Badra / EFE

Cada sacrificio cuenta al final

Detrás de la estrella hay una historia de sacrificio y fuerza familiar. Nacida en Sant Pere de Ribes el 18 de enero de 1998, hija única de Rosa Bonmatí y Vicent Conca, Aitana aprendió que el éxito no llega sin esfuerzo. Su madre lucha contra la fibromialgia y su padre recorría kilómetros en transporte público para llevarla a entrenar. Cada sacrificio familiar se convirtió en motor de su ambición.

Desde las plazas empedradas hasta La Masia, donde ingresó a los 12 años, Bonmatí demostró que talento y disciplina van de la mano. Su debut profesional con el Barça B fue apenas el comienzo de una carrera que hoy cuenta con más de 250 partidos, 50 goles, 80 asistencias y un palmarés que incluye tres Champions League, seis ligas y un histórico sextete.

Es campeona Mundial y de la Eurocopa 2023

Con España, se coronó campeona del Mundial 2023 y la Eurocopa Femenina 2025, dejando claro que lidera el mediocampo y los corazones de los aficionados.

El mundo la mira, los trofeos la confirman y ella sigue sonriendo con humildad. Aitana Bonmatí no solo transforma el fútbol femenino: inspira, emociona y persigue un sueño ambicioso, superar los 13 Balones de Oro que Messi con 8 y Cristiano Ronaldo que tiene cinco, mantienen como récord.

Cada partido suyo es una escena de leyenda en la que se escribe la historia de una de las grandes del deporte mundial.

