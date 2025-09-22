Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Aitana Bonmatí, Balón de Oro 2025, FC Barcelona, mejor jugadora del mundo
La futbolista española Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro 2025.Mohammed Badra / EFE

Aitana Bonmatí gana su tercer Balón de Oro consecutivo y hace historia en el fútbol

Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona, se convirtió en la reina del Balón de Oro al alcanzar un triplete histórico

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del FC Barcelona, ganó por tercer año consecutivo el Balón de Oro, un logro inédito en la historia del galardón, que se vivió la tarde de este lunes 22 de septiembre.

Te invitamos a leer: Richard Carapaz llega motivado al Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

La jugadora de Sant Pere de Ribes se impuso en la votación a su compatriota Mariona Caldentey, actual estrella del Arsenal. Con este triunfo, se convirtió en la primera mujer en la historia en conquistar tres Balones de Oro seguidos, pese a las dudas que existían tras la derrota de España en la final de la Eurocopa ante Inglaterra y la caída del Barça en la Liga de Campeones frente al Arsenal.

Con este nuevo éxito, Bonmatí encadenó su tercer podio consecutivo, un registro que solo había conseguido la australiana Sam Kerr, tercera en 2021 y 2022, y subcampeona en 2023.

El premio le fue entregado por Andrés Iniesta, ídolo de infancia de la jugadora, junto a Xavi Hernández. “He aprendido de ellos y mi fútbol depende de lo que me enseñaron”, afirmó Bonmatí.

La mediocampista destacó la igualdad lograda en la gala: “La igualdad es algo que demandamos y esperemos que siga adelante”. También dedicó el reconocimiento al FC Barcelona, a sus compañeras de equipo y a todas las personas que la han acompañado en su carrera.

Ewa Pajor, la goleadora de la temporada

Ewa Pajor, Balón de Oro 2025, FC Barcelona, goleadora mundial
La polaca Ewa Pajor es la goleadora del FC Barcelona.CORTESÍA

La gala también premió a la polaca Ewa Pajor, delantera del FC Barcelona, con el trofeo Gerd Müller a la máxima goleadora de la temporada 2024/25. Fue el portugués Luis Figo quien anunció su nombre en el escenario.

“Es un trofeo para el equipo, cada día que juego con vosotras me hago mejor jugadora y mejor mujer”, dijo Pajor a sus compañeras.

La delantera resaltó la clasificación histórica de su selección a la Eurocopa y subrayó su deseo de seguir inspirando a las nuevas generaciones: “Quiero que más jóvenes jueguen en grandes estadios y aparezcan en televisión”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Reabren el Centro Municipal de Cuidado Infantil Guasmo tras cinco años de cierre

  2. Guayaquil avanza con equidad y desarrollo económico

  3. Cortes de luz sin explicación sacuden a urbanizaciones de Samborondón

  4. Aitana Bonmatí gana su tercer Balón de Oro consecutivo y hace historia en el fútbol

  5. Cómo eligen las casas de apuestas qué deportes y juegos destacar en portada

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Paro Nacional: minuto a minuto de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  5. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

Te recomendamos