Jhon Acurio deja Barcelona SC y emprende un nuevo reto en el fútbol mexicano

Con solo 18 años vivirá su primer reto en el extranjero. Barcelona SC lo cedió al Dorados de Sinaloa de la Liga Expansión MX

Barcelona SC confirmó este miércoles 24 de septiembre la cesión de Jhon Acurio, joven delantero guayaquileño de 18 años, al Dorados de Sinaloa, equipo de la Liga Expansión MX. El préstamo tendrá una duración de nueve meses y se extenderá hasta junio de 2026.

(Le puede interesar: Palmeiras vs. River Plate EN VIVO: sigue aquí el partido de Copa Libertadores 2025)

Emelec: Leandro Vega no aguantó más y respondió este sorprendente mensaje al club Leer más

“Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto, seguros de que representará de la mejor manera a nuestra institución”, señaló el club amarillo en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

Acurio se une a un Dorados que atraviesa un complicado presente deportivo, ya que ocupa el último lugar de la tabla en el torneo mexicano con un registro de 7 derrotas y 1 sola victoria en 8 jornadas, apenas 4 goles a favor y 15 en contra.

La Liga Expansión MX, donde competirá el atacante ecuatoriano, no contempla ascensos ni descensos. Fue creada con el objetivo de brindar estabilidad económica a los clubes de la antigua Liga de Ascenso y evitar la desaparición de la segunda categoría profesional del fútbol mexicano.

Vinicio Angulo, otro ecuatoriano que reforzó la delantera de Dorados de Sinaloa

Vinicio Angulo defendió la camiseta de Dorados en 2019 y 2020. cortesía

El arribo de Jhon Acurio revive el vínculo de los futbolistas ecuatorianos con Dorados de Sinaloa. En 2019 y 2020, el delantero Vinicio Angulo defendió la camiseta del club, acumulando 12 partidos y tres goles.

Con este movimiento, Barcelona SC apuesta por que su joven talento sume minutos internacionales y gane experiencia en un torneo exigente como el mexicano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!