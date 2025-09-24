Palmeiras vs. River Plate EN VIVO: sigue aquí el partido de Copa Libertadores 2025

Abel Ferreira tiene a su plantel estelar listo para definir la serie. Gallardo sufre bajas, pero recupera jugadores claves

Palmeiras llega embalado al duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate. El conjunto brasileño se impuso 1-2 en Buenos Aires con goles de Gustavo Gomes y Vitor Roque, y este miércoles en São Paulo parte con ventaja para asegurar su clasificación a semifinales.

River, dirigido por Marcelo Gallardo, necesita al menos dos goles para revertir la serie, después de que Lucas Martínez Quarta descontara en el minuto final del primer encuentro.

Un triunfo por la mínima diferencia de River forzaría penales, mientras que un empate daría el boleto directo al Verdao. Palmeiras atraviesa un gran momento: viene de golear 4-1 a Fortaleza en la Liga brasileña y ha mostrado solidez en la Libertadores, donde lideró el Grupo G con puntaje perfecto y eliminó a Universitario con un contundente 0-4. Con tres títulos en su historia (1999, 2020 y 2021), el equipo de Abel Ferreira sueña con su cuarto trofeo continental.

River Plate intentará dar el golpe en Sao Paulo. cortesía

El técnico portugués reservó a sus titulares para este partido, con Joaquín Piquerez, Vitor Roque y Juan Manuel “Flaco” López como piezas claves en ataque. Paulinho seguirá ausente tras su cirugía y Khellven es duda por lesión en el pie.

River Plate, en cambio, llega golpeado tras perder 2-0 con Atlético Tucumán en el torneo argentino. Gallardo no podrá contar con Sebastián Driussi, Maximiliano Meza, Germán Pezzella ni Giorgio Costantini, todos lesionados. Sin embargo, recupera a Giuliano Galoppo y a Lautaro Rivero, quienes estarán disponibles en un compromiso decisivo para mantener vivo el sueño copero.

Detalles para ver en vivo Palmeiras vs. River Plate

Fecha: miércoles 24 de septiembre

Horarios: 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

Dónde: Allianz Parque, Sao Paulo

Canales de Televisión y streaming: ESPN y Disney Plus

Formaciones de Palmeiras y River Plate

Las formaciones se verán reflejadas una hora antes de iniciar el compromiso.

El minuto a minuto del Palmeiras vs. River Plate

Revive el partido de ida en el Monumental de Buenos Aires

