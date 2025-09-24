Emelec: Leandro Vega no aguantó más y respondió este sorprendente mensaje al club

Leandro Vega reapareció en sus redes sociales contando su versión sobre la demanda a su ex equipo

Leandro Vega marcando un gol con la camiseta del Club Sport Emelec en el 2019.

Después de mucho tiempo, el jugador argentino Leandro Vega, posteó un mensaje en sus redes sociales contando lo sucedido con la demanda por valores pendientes que mantiene el Club Sport Emelec, entre los que constan salarios adeudados y primas de salida no entregadas.

Las demandas en FIFA no son un problema nuevo para el cuadro azul, ya que este viene arrastrando problemas legales con ex jugadores y directores técnicos desde la salida de Nassib Neme de la presidencia del club, en el año 2022.

Dicho esto, actualmente el Bombillo cuenta con 3 prohibiciones FIFA para inscribir jugadores a nivel nacional e internacional, una de ellas impuesta por su deuda con el central argentino.

Lea también: Once Caldas vs Independiente del Valle HOY: Hora y dónde ver EN VIVO la Sudamericana

De acuerdo con lo que se dijo en un inicio, la deuda con Leandro Vega había sido supuestamente pagada por la dirigencia de Emelec presidida por Jorge Guzmán, de ahí que se permitió que Emelec pueda incorporar jugadores en el mercado de fichajes de junio, sin embargo al parecer, no fue así. Ahora el jugador argentino vuelve a interponer una demanda en FIFA en contra de su ex club.

Jorge Guzmán asegura que tomará acciones legales en contra del programa de televisión de Perú. Archivo

Palmeiras vs River Plate HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el duelo de Copa Libertadores Leer más

"He realizado todos los intentos posibles -con dos comisiones directivas distintas- para no llegar a esta situación", declaró el jugador formado en River Plate, alegando que de su parte, siempre hubo la predisposición de solucionar las cosas sin necesidad de llegar a FIFA, pero que "el teléfono de las ultimas dos dirigencias azules nunca se levantó".

¿Qué ha dicho la dirigencia de Emelec por la deuda a Vega?

Por el momento, ni Jorge Guzmán, actual presidente del cuadro eléctrico, ni ningún otro dirigente del mismo, se han pronunciado sobre esta nueva demanda, manteniendo un silencio que preocupa a los hinchas azules, quienes piden explicaciones inmediatas y reales sobre la situación legal del equipo.

El mensaje de Leandro Vega por demanda a Emelec

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!