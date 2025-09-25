Escándalo en Colombia por acusaciones de amaño de partidos: Ahí juega un ecuatoriano

El presidente de Deportivo Pasto confesó que denunciará a los supuestos implicados. La sospecha viene desde varios partidos

Un escándalo de apuestas y amaño de partidos sacude al fútbol profesional colombiano. Óscar Casabón, presidente del Deportivo Pasto, denunció este jueves 25 de septiembre que seis jugadores de su equipo estarían involucrados en una red de apuestas deportivas que ha afectado el desempeño y la integridad del club en los últimos encuentros.

Las sospechas, según Casabón, surgieron a partir de cotejos donde se presentaron resultados y jugadas poco habituales que se repitieron en encuentros posteriores frente a Medellín y América de Cali (derrotas 1-0 y 2-0, respectivamente).

El principal de la institución no ocultó su frustración y decepción, y arremetió contra los supuestos implicados, a quienes ya no considera "líderes" del plantel. Aseguró que sostuvo una reunión con los jugadores, dándoles la oportunidad de explicarse, pero la respuesta fue el silencio.

Deportivo Pasto perdió ante América de Cali en la reciente fecha de la Liga BetPlay. cortesia

"Tengo mucha tristeza y mucha decepción, porque yo ya no los llamo líderes en nuestro equipo, ya no hay líderes. Los pseudo líderes solo sirven para ir a cobrar, no sirven para encarar con verraquera los problemas de verdad como este", reconoció Casabón.

🚨🔥 ESCÁNDALO EN EL FPC



✍🏼 El presidente del #DeportivoPasto, Óscar Casabón, lanzó una grave denuncia: jugadores de su plantel estarían involucrados en apuestas para perjudicar al propio equipo. Dijo que ya existen pruebas. Una mancha más que desnuda la podredumbre del fútbol. pic.twitter.com/fJtXUxH5lY — Bambino Quintero (@BambinoQuintero) September 24, 2025

Ante las graves acusaciones, el capitán del Deportivo Pasto, Facundo Boné, salió en defensa de sus compañeros y exigió que se presenten pruebas concretas para señalar a cualquier jugador.

"Queremos proponer es que si hay gente apostando, que muestren las pruebas y nosotros mismos nos vamos a encargar de sacarlos del vestuario, pero no ponerse a señalar a compañeros sin siquiera saber si es real o no", sentenció Boné.

Actualmente, el Deportivo Pasto se encuentra en el último lugar de la Liga BetPlay con apenas diez puntos, y su próximo partido será contra el Junior de Barranquilla. Este escándalo agrava la crisis deportiva que atraviesa el equipo, que ahora lucha por su honor dentro y fuera de la cancha.

¿Qué ecuatoriano juega en Deportivo Pasto?

Aunque no se ha revelado nombres, esta información despierta la atención en Ecuador debido que en este equipo colombiano juega el defensor central tricolor Luis 'Kunty' Caicedo. El zaguero, que es titular y goza de regularidad en el plantel principal, fue fichado por el Pasto desde esta temporada.

