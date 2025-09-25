El millonario premio de Independiente del Valle tras avanzar en Copa Sudamericana

Luego de eliminar a Once Caldas, el equipo ecuatoriano se embolsó buen monto económico por clasificar a la semifinal

Independiente del Valle (IDV) no solo celebra la hazaña deportiva de llegar a la semifinal de la Copa Libertadores 2025, sino que también se asegura un verdadero premio millonario. Tras eliminar al Once Caldas de Colombia en una dramática definición por penales el pasado miércoles 24 de septiembre, el equipo de Chillo Jijón se embolsa 800.000 dólares, que se suman a una ya abultada cuenta.

Lea también: FEF revela audios del VAR de la polémica decisión hacia Barcelona ante Cuenca (Video)

Este triunfo en Manizales no solo reafirma su reputación como un gigante del fútbol sudamericano, sino que también eleva el monto total de sus ganancias en esta temporada de competiciones internacionales. Hasta el momento, el conjunto negriazul acumula la impresionante cifra de 4.260.000 dólares, resultado de su participación en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El camino de IDV hacia la gloria económica comenzó en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde recibió 1.000.000 de dólares solo por participar. A esto se sumaron 660.000 dólares por sus victorias contra Barcelona y Universitario de Perú.

Claudio Spinelli, delantero de Independiente del Valle. cortesía

FEF revela audios del VAR, tras las polémicas en Mushuc Runa vs Independiente (Video) Leer más

Tras quedar terceros en su grupo, pasaron a la Copa Sudamericana, donde se impusieron al Vasco da Gama y al Mushuc Runa para recientemente en los cuartos de final y dejar fuera al colombiano Once Caldas.

Ahora, los Rayados se preparan para un nuevo desafío: las semifinales contra el Atlético Mineiro de Brasil, que eliminó al Bolívar en un partido muy disputado. Si Independiente logra avanzar a la final, podría ganar 2.000.000 de dólares adicionales.

¿Cuánto gana IDV si es campeón de la Copa Sudamericana?

Finalmente si levanta el trofeo, el premio económico ascendería a 6.500.000 dólares, consolidando una temporada histórica tanto en lo deportivo como en lo financiero. IDV sigue firme internacionalmente y en el ámbito local de igual manera, en donde se perfila como ganador de la LigaPro y continúa en competencia de la Copa Ecuador.

Resumen del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!