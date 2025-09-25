Sao Paulo vs Liga de Quito HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de Libertadores

El equipo albo busca consolidar la clasificación y defender el primer resultado, pero al frente tiene un rival que peso

Liga de Quito venció 2-0 a Sao Paulo en Quito, en la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

Este jueves 25 de septiembre, el estado Morumbí de São Paulo se vestirá de gala para ser testigo de un choque de gigantes en los cuartos de final de la Copa Libertadores. De un lado, el poderoso São Paulo; del otro, la siempre aguerrida Liga de Quito. Y en juego, nada menos que un boleto a las semifinales del torneo más prestigioso del continente.

El panorama es claro y la presión recae sobre los hombros del equipo brasileño. Liga llega a esta cita con una ventaja de 2-0, cortesía de los goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada en el partido de ida disputado en el Rodrigo Paz Delgado. Con esta cómoda ventaja, el equipo dirigido por Tiago Nunes tiene un solo objetivo en mente: una actuación sólida y estratégica en territorio paulista que les permita sellar su pase a la siguiente ronda.

A pesar de su reciente derrota en el torneo local frente a Universidad Católica, la cual se jugó con un equipo alterno, la prioridad de los albos ha sido siempre la Libertadores. Toda la planificación y la energía del cuerpo técnico y los jugadores están enfocadas en este histórico encuentro en Brasil.

Por su parte, el São Paulo que conduce el técnico Hernán Crespo se encuentra al borde del abismo. No solo no pudo marcar en Ecuador, sino que ahora se ve obligado a buscar una remontada épica frente a su público.

A pesar de la derrota sufrida en el Brasileirao con un equipo suplente, el aliento de su afición y la mística del Morumbí serán sus principales armas para intentar darle la vuelta al marcador y seguir soñando con el título.

Sao Paulo vs Liga de Quito: canales para ver EN VIVO

El ambiente promete ser eléctrico y la tensión se podrá sentir en cada rincón del estadio Morumbí. El pitazo inicial se dará a las 17:00 (hora de Ecuador, Perú y Colombia) y la transmisión será por las señales de ESPN y Disney+ en toda Sudamérica.

Estadísticas de Liga de Quito y Sao Paulo

