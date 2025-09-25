Real Oviedo vs FC Barcelona EN VIVO: Canales dónde ver el partido de HOY | LaLiga

La séptima fecha del torneo español se juega esta tarde y el equipo culé intentará adueñarse del liderato como visitante

En la tarde (en Sudamérica) de este jueves 25 de septiembre habrá un duelo relevante en el estadio Carlos Tartiere en el torneo español. Por la jornada 7 de LaLiga, el Real Oviedo recibe al FC Barcelona en unpartido que promete emociones y un choque de realidades.

El conjunto local, dirigido por el serbio Veljko Paunović, afronta este partido con la urgencia de sumar. Los Carbayones no han tenido el inicio de temporada esperado. Con tan solo 3 puntos en 6 partidos, se ubican en la 17ª posición de la tabla, coqueteando peligrosamente con la zona de descenso.

Su última derrota por 1-0 ante el Elche en la jornada 6 dejó un sabor amargo y evidenció las dificultades del equipo para generar ocasiones claras de gol. La afición, siempre fiel, espera que el aliento desde las gradas sea el motor que impulse a sus jugadores a dar el golpe sobre la mesa y conseguir una victoria que les dé un respiro en la tabla.

Real Oviedo busca permanecer en la primera división de España al término de la temporada 2025-2026. cortesia

En la otra vereda, el FC Barcelona llega a Oviedo con el ánimo por las nubes y la firme intención de asaltar la cima de la tabla. El equipo de Hansi Flick viene de una contundente victoria 3-0 frente al Getafe en la jornada pasada, un resultado que los catapultó al segundo puesto con 13 puntos.

En aquel partido, Ferran Torres, con un doblete, y Dani Olmo, con un gol, se erigieron como las figuras. Los culés han mostrado un gran nivel de juego en este arranque de temporada, destacando por su solidez defensiva y un ataque letal. Con solo un punto de diferencia con el líder, el Real Madrid, el Barcelona buscará en el Carlos Tartiere una victoria que les permita llegar a lo más alto de la clasificación, al menos de manera provisional.

Se anticipa un partido con dos propuestas de juego claramente diferenciadas. Por un lado, el Real Oviedo de Paunović, que probablemente buscará cerrar espacios, ser compacto en defensa y aprovechar cualquier oportunidad para salir a la contra, buscando sorprender al gigante catalán. El técnico serbio ha trabajado intensamente en la solidez defensiva, consciente del poderío ofensivo del Barcelona.

Por su parte, el Barça de Flick, fiel a su estilo, buscará dominar la posesión del balón, presionar alto y asfixiar al rival en su propio campo. El regreso de piezas clave como Lamine Yamal y el gran momento de forma de Robert Lewandowski añaden un plus de peligro a un ataque ya de por sí temible.

Real Oviedo vs FC Barcelona: Canales para ver EN VIVO

Este compromiso, que reviste de interés en fútbol español entre Real Oviedo y FC Barcelona a las 14:30 (hora de Ecuador), podrá ser visto únicamente en la señal de DSports 9 y en la plataforma de DGO.

EN VIVO | Real Oviedo vs FC Barcelona: Minuto a minuto del partido

