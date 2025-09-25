Así juega el Atlético Mineiro, rival de IDV en semifinales de Copa Sudamericana

Con el ecuatoriano Alan Franco, Atlético Mineiro buscará eliminar a Independiente del Valle que tiene un gran récord

Guilherme Arana (d) de Atlético Mineiro disputa el balón con Leonel Justiniano (i) de Bolívar, en un partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana 2025 ya tiene a sus primeros semifinalistas, y uno de los duelos más esperados será el que enfrente a Independiente del Valle con el poderoso Atlético Mineiro de Brasil. Mientras el equipo ecuatoriano selló su pase en una dramática definición por penales frente al Once Caldas, el Galo se abrió paso en la competición con la victoria ante Bolívar.

El equipo de Belo Horizonte, actual subcampeón de la Copa Libertadores, no ha tenido un recorrido fácil. Tras superar al Atlético Bucaramanga en los playoffs, eliminó a Godoy Cruz en octavos de final. Su último obstáculo fue el Bolívar, en una serie de cuartos que se decidió por un marcador global de 3-2.

El enfrentamiento contra el equipo boliviano puso a prueba el temple del Mineiro. Después de un empate 2-2 en la ida en La Paz, el partido de vuelta en Brasil se tornó en una batalla. No encontraba los espacios y el marcador se mantenía sin goles, hasta que, en el último suspiro, el experimentado volante Bernard anotó de cabeza en el minuto 90+1, dándole a su equipo una agónica clasificación.

Michael Hoyos anotó un doblete para Independiente del Valle ante Once Caldas en Manizales. cortesia

El director técnico del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, reconoció las dificultades del encuentro y el camino que aún les queda por recorrer: "Creo que en el segundo tiempo hubo una evolución, pero necesitamos mejorar mucho más. Lo importante hoy era ganar, no sé cuánto tiempo hacía que el Atlético no ganaba en casa. Hoy ganamos un partido muy importante, que nos deja a tres partidos de un título. Tenemos que continuar insistiendo, tenemos que trabajar mucho, mucho", declaró el estratega argentino.

Con este triunfo, el equipo donde milita el ecuatoriano Alan Franco, se planta en semifinales como un serio contendiente, listo para medirse con un Independiente que también ha demostrado su jerarquía en el torneo.

¿Cuándo se juega la semifinal de la Copa Sudamericana 2025?

Los partidos de ida de las semifinales entre ecuatorianos y brasileños están programados para el 22 y 23 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán una semana después, el 29 y 30 de octubre.

Por otro lado, esta clasificación internacional a Independiente del Valle le significó su tercera semifinal de Copa Sudamericana (2019, 2022 y 2025). Como dato no menor, en las dos ocasiones anteriores, no solo avanzó a la final, sino también culminó llevándose el trofeo.

Resumen de Atlético Mineiro ante Bolívar | Copa Sudamericana 2025

