(Video) Dos periodistas se van de golpes en vivo: Esto ocurrió en un programa de Perú

Tras la eliminación de Alianza Lima en la Sudamericana, los 'calientes' ánimos llevaron a la discusión y pelea entre ellos

En el caótico mundo del periodismo deportivo peruano, una discusión en vivo escaló a la violencia física en el programa "Erick & Gonzalo". Dos comentaristas, Silvio Valencia y Evaristo Ccoicca (Chevaristo), se enfrentaron en un acalorado debate sobre la reciente eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones se convirtió en un vergonzoso espectáculo de golpes e insultos.

El ambiente se caldeó rápidamente. Los insultos volaron de un lado a otro: "Bobo", "sobrado", "quieres amenazarme", se escuchaba. La situación llegó a un punto crítico cuando Chevaristo, visiblemente alterado, se dirigió a la producción y pidió que cortaran la señal. Luego, se quitó la chaqueta y el micrófono y desafió a Valencia a pelear fuera del set.

Cuando Valencia no respondió a la provocación, Chevaristo volvió al set y se le fue encima, desatando una pelea que llevó a ambos periodistas al suelo. La producción, ante la bochornosa escena, optó por cortar la transmisión inmediatamente.

El incidente, que se ha vuelto viral en las redes sociales, ha generado un intenso debate sobre los límites de la pasión y la ética en el periodismo deportivo.

🇵🇪 | Dos periodistas deportivos peruanos se fueron a los golpes durante una transmisión online el jueves por la noche luego que uno tildara al otro de "puntero cochino". pic.twitter.com/mhZ1d0lHif — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 26, 2025

