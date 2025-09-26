¿Liga de Quito campeón de la Copa Libertadores?: esto dice la IA

Consultamos a la IA sobre las posibilidades de Liga de Quito de ser campeón de la actual Copa Libertadores y esto nos dijo

Jeison Medina (d) fue el autor del único gol de Liga en la victoria ante Sao Paulo en Brasil.

El jueves 25 de septiembre, Liga Deportiva Universitaria de Quito logró hacerse con la clasificación a semifinales de Copa Libertadores de América, luego de vencer por 0-1 al Sao Paulo en Brasil. Ahora los 'albos' se prepararán para luchar contra Palmeiras (BRA) un cupo a la final de la 'Gloria Eterna', pero, ¿Qué tan real es que Liga de Quito pueda ser campeón de la Copa Libertadores?

RELACIONADAS Liga de Quito hace historia en Brasil y clasifica a semifinales de Copa Libertadores

La respuesta que lanza la IA sobre las probabilidades de Liga de Quito campeón

Al consultarle a la inteligencia artificial, esta realizó un modelo de simulación tipo 'Monte-Carlo', que sugiere analizar posibles escenarios y estimar cuales se repiten en mayor o en menor medida. Se hace la simulación de: goles que puede marcar cada equipo, partidos de local o visitante que puede ganar cada equipo.

Lee también: Allanamientos en LigaPro Serie B: Gualaceo y Chacaritas investigados por apuestas

Los escenarios en esta ocasión se simularon 50,000 veces, en donde, Liga de Quito, salió campeón en 3,150 de los mismos, arrojando una posibilidad de campeonar del 6.3%.

Liga de Quito se coronó campeón de la Copa Libertadores 2008 en el estadio Maracaná. ARCHIVO / EXPRESO

En cambio, las posibilidades de pasar a la final aumentan, ya que Liga de Quito logra pasar en 9,300 ocasiones, dando una posibilidad de que el equipo ecuatoriano venza a los brasileños del 18.6%.

¿Cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa Libertadores?

Los partidos serán transmitidos por la señal de ESPN. El encuentro de ida se jugará el miércoles 22 de octubre y el de vuelta, una semana después, miércoles el 29 de octubre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!