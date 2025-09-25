Allanamientos en LigaPro Serie B: Gualaceo y Chacaritas investigados por apuestas

El jueves 25 de septiembre del 2025 quedará marcado en la historia de la Serie B del fútbol ecuatoriano. La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron los camerinos de Gualaceo SC y Chacaritas FC, antes de comenzar sus partidos, debido a una investigación que vincula a ambos clubes con una presunta red de amaño de partidos ligada al crimen organizado.

El operativo fue contundente: los agentes se llevaron teléfonos celulares de dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos, mientras registraban cada rincón de los vestuarios. La diligencia forma parte de una investigación más amplia por delincuencia organizada con fines de extorsión, que busca esclarecer cómo grupos criminales podrían haber infiltrado el fútbol profesional ecuatoriano.

Investigación antes que comiencen a jugar

¡Allanamiento en pleno partido! La Fiscalía y Policía allanaron al Chacaritas FC y Gualaceo FC.

La diligencia forma parte de una investigación por delincuenci4 organizada con fines de ext0rsión, que indaga la presunta infiltración de grupos criminal3s en una red de amaño de… pic.twitter.com/ECtWZkePHW — Federación Postera (@FedePostera) September 25, 2025

Escándalo en Colombia por acusaciones de amaño de partidos: Ahí juega un ecuatoriano Leer más

Retraso y tensión en el inicio del partido

El partido entre Gualaceo SC y San Antonio, disputado en el Estadio Gerardo León, comenzó con 13 minutos de retraso debido al allanamiento que sorprendió a todo.

La calma del inicio quedó opacada por la tensión en el ambiente: jugadores y cuerpo técnico lidiaban con la incertidumbre mientras el público aguardaba el pitazo inicial. Mientras que Chacarita iba a jugar con Vargas Torres.

La investigación apunta a posibles maniobras para manipular resultados y favorecer apuestas ilegales, un problema que amenaza la credibilidad y la integridad del campeonato.

Las apuestas deportivas están dando que hablar en la Serie B. CORTESÍA

Así fue el comienzo de todo

La Serie B de LigaPro vive un terremoto. La Dirección de Integridad destapó una red de amaño de partidos y apuestas ilegales que involucra al menos a cuatro clubes, incluidos Gualaceo y Chacaritas Jrs.

RELACIONADAS Miguel Ángel Loor responde críticas sobre apuestas tras muerte de Jonathan González

Cinco partidos de 2025 muestran irregularidades claras: errores que parecen intencionales, jugadas sin oposición y apuestas por más de 140.000 dólares. Videos, audios y chats en Telegram apuntan a resultados pactados, como el Gualaceo 3-2 Chacaritas.

Jugadores y directivos habrían recibido amenazas, incluso de redes criminales brasileñas, mientras dos directivos ejercían control absoluto sobre sus clubes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!