Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

gualaceo ganó a Chacaritas
Gualaceo uno de los clubes involucrados.Api

Allanamientos en LigaPro Serie B: Gualaceo y Chacaritas investigados por apuestas

Serie B en crisis: clubes Gualaceo y Chacaritas bajo investigación por apuestas

El jueves 25 de septiembre del 2025 quedará marcado en la historia de la Serie B del fútbol ecuatoriano. La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron los camerinos de Gualaceo SC y Chacaritas FC, antes de comenzar sus partidos, debido a una investigación que vincula a ambos clubes con una presunta red de amaño de partidos ligada al crimen organizado.

RELACIONADAS

El operativo fue contundente: los agentes se llevaron teléfonos celulares de dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos, mientras registraban cada rincón de los vestuarios. La diligencia forma parte de una investigación más amplia por delincuencia organizada con fines de extorsión, que busca esclarecer cómo grupos criminales podrían haber infiltrado el fútbol profesional ecuatoriano.

Investigación antes que comiencen a jugar

deportivo pasto

Escándalo en Colombia por acusaciones de amaño de partidos: Ahí juega un ecuatoriano

Leer más

Retraso y tensión en el inicio del partido

El partido entre Gualaceo SC y San Antonio, disputado en el Estadio Gerardo León, comenzó con 13 minutos de retraso debido al allanamiento que sorprendió a todo. 

La calma del inicio quedó opacada por la tensión en el ambiente: jugadores y cuerpo técnico lidiaban con la incertidumbre mientras el público aguardaba el pitazo inicial.  Mientras que Chacarita iba a jugar con Vargas Torres.

RELACIONADAS

La investigación apunta a posibles maniobras para manipular resultados y favorecer apuestas ilegales, un problema que amenaza la credibilidad y la integridad del campeonato.

Las apuestas deportivas no tienen una regulación en Ecuador, por lo que operan a través de distintas obligaciones
Las apuestas deportivas están dando que hablar en la Serie B.CORTESÍA

Así fue el comienzo de todo

La Serie B de LigaPro vive un terremoto. La Dirección de Integridad destapó una red de amaño de partidos y apuestas ilegales que involucra al menos a cuatro clubes, incluidos Gualaceo y Chacaritas Jrs.

RELACIONADAS

Cinco partidos de 2025 muestran irregularidades claras: errores que parecen intencionales, jugadas sin oposición y apuestas por más de 140.000 dólares. Videos, audios y chats en Telegram apuntan a resultados pactados, como el Gualaceo 3-2 Chacaritas.

Jugadores y directivos habrían recibido amenazas, incluso de redes criminales brasileñas, mientras dos directivos ejercían control absoluto sobre sus clubes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Machu Picchu puede perder título de 'Nueva Maravilla del Mundo'

  2. Inseguridad en Quito: detienen a una pareja implicada en robos con arma blanca

  3. Atacan cuartel militar en protesta por desaparición de 43 estudiantes en México

  4. Masacre en Esmeraldas: así fue el calvario de las familias afuera de la cárcel

  5. En la Zona 8 activan unos 1.500 códigos QR en comercios por la inseguridad

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Real Oviedo vs FC Barcelona EN VIVO: Canales dónde ver el partido de HOY | LaLiga

  3. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

  4. Masacre en la cárcel de Esmeraldas deja 17 muertos tras enfrentamientos entre bandas

  5. Constituyente: Daniel Noboa ganó, pero tuvo que tragarse su orgullo

Te recomendamos