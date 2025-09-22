Miguel Ángel Loor responde críticas sobre apuestas tras muerte de Jonathan González

El fallecimiento de Jonathan González, futbolista ecuatoriano, destapó un tema incómodo que ronda al balompié: la relación entre las casas de apuestas y los hechos de violencia. El periodista Eduardo Andino lanzó la primera piedra con un mensaje en redes sociales:

"¿Se dan cuenta del daño que pueden provocar las casas de apuestas en el deporte? ¿No les parece una contradicción enorme tener a casas de apuestas como principales auspiciantes del fútbol ecuatoriano? ¿Qué importa más para ustedes: los recursos económicos o el ser humano?", el mensaje tenía destino, Miguel Ángel Loor de LigaPro y Francisco Egas de Federación Ecuatoriana de fútbol.

Jonathan González estaba en 22 de Julio un equipo de segunda categoría, antes fue parte de Independiente. Archivo

Los que "provocan" el problema

Loor respondió de forma frontal. "Cerremos los bancos porque ahí se mueve la plata que les 'provoca' a los delincuentes, cerremos los canales de TV porque 'provocan' a los delincuentes piratear la señal, cerremos los concesionarios de carros porque 'provocan' a los pillos a robárselos o cerremos a quienes venden motos porque 'provocan' a quienes las usan para matar".

Loor defendió con firmeza la presencia de las casas de apuestas en el fútbol ecuatoriano. "Lo correcto es pensar que los asesinos deben estar en la cárcel, no otra cosa. Juegos de pronósticos deportivos existen en todo el mundo. Ahora resulta que los que asesinan lo hacen por culpa de estas empresas serias que están autorizadas y cumplen con la LEY. Increíble, ahora toca estar buscándoles excusas de por qué asesinaron. ¡Dios santo!"

Cerremos los bancos porque ahi se mueve la plata que les “provoca” a los delincuentes, cerremos los canales de TV porque “provocan” a los delincuentes piratear la señal, cerremos los concesionarios de carros porque “provocan” a los pillos a robárselos o cerremos a quienes vender… https://t.co/qvLZFu0dmX — Miguel Angel Loor (@miguelloor) September 21, 2025

El dirigente insistió en separar la tragedia de las actividades legales. "Las empresas que, facultadas por ley, generan empleo, cumplen con las normas, pagan impuestos e incluso tienen un alto grado de responsabilidad social no deben ser el motivo de nada en este sentido. Y por favor no mezclemos, hablemos con propiedad. En este caso los asesinos seguro no son ludópatas (apostadores), son criminales".

