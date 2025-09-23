La historia del Club 22 de Julio: del éxito deportivo, a la amenaza criminal

En 5 años el equipo que disputa la Segunda Categoría en cinco años ha vivido de todo. Mataron a su capitán, Jonathan González

Una de las últimas fotos de la plantilla principal con el capitán Jonathan González, en vida.

En apenas cinco años, el Club 22 de Julio pasó de ser una iniciativa local a convertirse en noticia nacional por razones deportivas y, lamentablemente, por la violencia. Fundado en 2020 como Cimarrón Furia Verde y renombrado 22 de Julio FC en septiembre de 2023, su crecimiento fue vertiginoso: campeón provincial, campañas destacadas y el histórico ascenso a la Serie B, que consolidó al equipo como una nueva referencia futbolística de la provincia.

El club hizo del estadio Folke Anderson su casa y apostó por una mezcla de juveniles esmeraldeños y refuerzos puntuales. La temporada 2024 fue clave: dominó el torneo provincial, superó fases nacionales y, en una definición por penales, obtuvo el boleto que lo elevó a la segunda división del fútbol ecuatoriano. Para una ciudad acostumbrada a la inestabilidad institucional, 22 de Julio representó esperanza y orgullo.

Miguel Ángel Loor responde críticas sobre apuestas tras muerte de Jonathan González Leer más

La huella de la violencia

Pese a la emoción que pueda levantar el alza destacada de un equipo joven, la historia deportiva quedó empañada por hechos criminales que encendieron alarmas. El 19 de septiembre de 2025 el mediocampista y capitán Jonathan González fue asesinado en Esmeraldas; reportes periodísticos indican que venía recibiendo amenazas, que su vehículo fue atacado días antes y que las agresiones podrían estar vinculadas a presiones para manipular resultados por mafias de apuestas ilegales. La muerte de González conmocionó al plantel, a los hinchas y a la comunidad.

Voceros y allegados han relatado episodios de extorsión y coacción hacia futbolistas y dirigentes en las semanas previas, lo que llevó al club a tomar medidas de seguridad e incluso a reubicar temporalmente partidos fuera de la provincia por prevención. Las investigaciones buscan establecer los nexos entre redes de apuestas, presiones a jugadores y los hechos violentos que afectan al fútbol semiprofesional.

Hoy 22 de Julio enfrenta un presente dual: la ilusión por consolidarse en la Serie B y la urgencia de proteger a sus jugadores. La corta pero intensa trayectoria del club —su ascenso fulgurante y su exposición a la delincuencia— obliga a repensar medidas de seguridad, controles sobre apuestas y apoyo institucional para que el fútbol de Esmeraldas vuelva a ser solo pasión y competencia, y no un terreno de riesgo para sus protagonistas.

El servicio fúnebre durante la velación del jugador González, en Esmeraldas. Cortesía

Voces de dirigentes y familiares

El Club 22 de Julio emitió un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida:

“Su partida (la de Jonathan González) deja un vacío inmenso en nuestro equipo y en toda la comunidad deportiva de Esmeraldas. Fue más que un futbolista: fue un hermano, un amigo y un ejemplo de compromiso dentro y fuera de la cancha”.

Además agregaron: “Compartimos su dolor en estos momentos tan difíciles y elevamos una oración por su eterno descanso. Descansa en paz, Speedy González. Nunca caminarás solo.”

Siga leyendo: (Ecuador cerró con oros el Torneo Sudamericano de Pesas en Guayaquil)

Por parte de los familiares, según reportes, expresan indignación y exigen justicia. Una fuente cercana dijo: “Jonathan priorizó su profesionalismo hasta el final y rechazó estos acuerdos” de manipulación, refiriéndose a las exigencias de arreglos de partidos por apuestas.

Y añadieron que las amenazas no solo iban dirigidas a él sino también a sus allegados, en un intento de doblegar su resistencia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!