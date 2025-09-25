Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

El gol de Jeison Medina de Liga de Quito en el Morumbí selló la clasificación a semifinales de Copa Libertadores.
El gol de Jeison Medina de Liga de Quito en el Morumbí selló la clasificación a semifinales de Copa Libertadores.EFE

Liga de Quito hace historia en Brasil y clasifica a semifinales de Copa Libertadores

Hazaña alba: Liga de Quito vence a Sao Paulo y avanza en Copa Libertadores 2025

El Morumbí fue testigo de un momento que quedará grabado en la memoria del fútbol ecuatoriano. Liga de Quito, con el corazón y la garra de siempre, logró lo que pocos imaginaban: dejar en el camino a Sao Paulo y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

RELACIONADAS

Los Albos llegaban con una ventaja de 2-0 obtenida en Quito, en el estadio Rodrigo Paz, pero eso no los hizo especular; desde el primer minuto salieron a imponer su juego, con un once titular cargado de talento y entrega: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

Copa Libertadores_ Sa (15232810)
Jugadores de LDUQ forman previo a un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo.Isaac Fontana

Primera vez que ganan a Sao Paulo de visitante

Orense SC lucha por un cupo en el hexagonal por el título.

LigaPro Fecha 30 | Señal abierta para 5 partidos: ¿cuáles son?

Leer más

El estadio brasileño, acostumbrado a victorias locales, fue sorprendido por la intensidad de un equipo ecuatoriano que no temía a nada.

A los 41 minutos, una jugada iniciada desde la defensa alba terminó en los pies de Lisandro Alzugaray, quien filtró un pase magistral para Jeison Medina. El colombiano, con potencia y clase, definió como un verdadero crack: 1-0 y un Morumbí que se quedaba en silencio ante la magia blanca.

RELACIONADAS

En la segunda mitad, Sao Paulo intentó reaccionar, incluso con la entrada de Juan Ignacio Dinenno, pero Liga de Quito controló cada ataque con inteligencia y calma. El golero Gonzalo Valle fue figura en su pelea con los ofensivos brasileños.

Sao Paulo jugando con Liga de Quito en el estadio Morumbí.
Sao Paulo jugando con Liga de Quito en el estadio Morumbí.EFE

El pitazo final desató la euforia con un global de 3-0: los Albos celebraban una histórica clasificación en Brasil, evocando el espíritu de la Libertadores 2008. Ahora, la semifinal ante Palmeiras se asoma como otro desafío gigante, y la hinchada blanca sueña con que la tierra brasileña vuelva a rendirse ante su equipo dirigido por Thiago Nunes.

RELACIONADAS

Liga de Quito no solo avanza: inspira, emociona y demuestra que su historia continental sigue escribiéndose con garra, pasión y fútbol de élite.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Liga de Quito alcanza los 10 millones de dólares en premios y busca récord histórico

  2. Justicia dicta sobreseimiento a favor de un exgerente del IESS por presunta concusión

  3. El CAL sancionó a Mónica Palacios, asambleísta de Revolución Ciudadana

  4. Liga de Quito hace historia en Brasil y clasifica a semifinales de Copa Libertadores

  5. Alarma por incendio forestal moviliza a bomberos en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Real Oviedo vs FC Barcelona EN VIVO: Canales dónde ver el partido de HOY | LaLiga

  3. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

  4. Rafael Correa exige la expulsión de dos alcaldes de la RC5 por apoyar a Noboa

  5. Masacre en la cárcel de Esmeraldas deja 17 muertos tras enfrentamientos entre bandas

Te recomendamos