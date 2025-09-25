Liga de Quito hace historia en Brasil y clasifica a semifinales de Copa Libertadores

El gol de Jeison Medina de Liga de Quito en el Morumbí selló la clasificación a semifinales de Copa Libertadores.

El Morumbí fue testigo de un momento que quedará grabado en la memoria del fútbol ecuatoriano. Liga de Quito, con el corazón y la garra de siempre, logró lo que pocos imaginaban: dejar en el camino a Sao Paulo y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Los Albos llegaban con una ventaja de 2-0 obtenida en Quito, en el estadio Rodrigo Paz, pero eso no los hizo especular; desde el primer minuto salieron a imponer su juego, con un once titular cargado de talento y entrega: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

Jugadores de LDUQ forman previo a un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo. Isaac Fontana

Primera vez que ganan a Sao Paulo de visitante

LigaPro Fecha 30 | Señal abierta para 5 partidos: ¿cuáles son? Leer más

El estadio brasileño, acostumbrado a victorias locales, fue sorprendido por la intensidad de un equipo ecuatoriano que no temía a nada.

A los 41 minutos, una jugada iniciada desde la defensa alba terminó en los pies de Lisandro Alzugaray, quien filtró un pase magistral para Jeison Medina. El colombiano, con potencia y clase, definió como un verdadero crack: 1-0 y un Morumbí que se quedaba en silencio ante la magia blanca.

En la segunda mitad, Sao Paulo intentó reaccionar, incluso con la entrada de Juan Ignacio Dinenno, pero Liga de Quito controló cada ataque con inteligencia y calma. El golero Gonzalo Valle fue figura en su pelea con los ofensivos brasileños.

Sao Paulo jugando con Liga de Quito en el estadio Morumbí. EFE

El pitazo final desató la euforia con un global de 3-0: los Albos celebraban una histórica clasificación en Brasil, evocando el espíritu de la Libertadores 2008. Ahora, la semifinal ante Palmeiras se asoma como otro desafío gigante, y la hinchada blanca sueña con que la tierra brasileña vuelva a rendirse ante su equipo dirigido por Thiago Nunes.

Liga de Quito no solo avanza: inspira, emociona y demuestra que su historia continental sigue escribiéndose con garra, pasión y fútbol de élite.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!