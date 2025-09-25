Independiente del Valle: Sus resultados en la Copa Sudamericana 2025

Así ha sido el camino del equipo ecuatoriano para llegar a semifinales de la presente edición de Copa Sudamericana

Con la victoria de Independiente del Valle 0-2 (4-5 en penales) contra Once Caldas, la noche del miércoles 24 de septiembre, el equipo de Sangolquí se metió a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde un viejo conocido brasileño lo espera lugar por un cupo a la final de 'La Gran Conquista'.

El comienzo de la clasificación da semis de Copa Sudamericana

Independiente empezó el año clasificado como Ecuador 2 a la fase de grupos de Copa Sudamericana 2025, en donde quedó emparejado con: River Plate (ARG), Universitario (PER) y Barcelona S.C. (ECU), con quien ya había compartido grupo en el certamen en la edición 2020.

Luego de las 6 fechas entre los equipos mencionados, en un cierre de grupo infartante, a Independiente no le alcanzó con su victoria 2-1 frente a los 'Toreros' y se resignó a quedar 3° e ir a Copa Sudamericana como premio consuelo.

Al llegar de Copa Libertadores, los de Sangolquí tenían que primero enfrentarse a alguno de los equipos que había quedado segundo en la fase de grupos de Copa Sudamericana, en este caso, fue Vasco da Gama (BRA), un rival que, por nacionalidad, parecía complicado, pero que en cancha demostró todo lo contrario. Los brasileños presentaron un equipo soso en transiciones y endeble en defensa, lo que permitió que el equipo ecuatoriano vaya con una sorprendente ventaja de 4-0 a Brasil. Para muchos hinchas, esta fue una serie liquidada desde el pitazo inicial.

Los polémicos octavos de final contra Mushuc Runa

Los del Valle regresaron sin sorpresas de Brasil. Un 1-1 lapidario en tierras cariocas clasificó a Independiente del Valle a los octavos de final de la Sudamericana, donde lo esperaba la revelación del torneo, invicto en fase de grupos y además, vecino de los rayados, Mushuc Runa (ECU).

En la ida, hizo de local Independiente, que se llevó una apretada victoria en casa 1-0 contra el 'ponchito', que pudo defender su arco para llegar con vida a la vuelta.

La vuelta se jugó el martes 19 de agosto en el Olímpico Atahualpa, estadio donde los 'Negriazules' ya habían hecho de local por mucho tiempo antes de construir su estadio en Chillo jijón. El partido empezó con un Mushuc Runa más atrevido, con más ganas de salir de su campo, y un Independiente cauto, consiente de que estaba arriba en la serie. Con lo que no contaban los visitantes es que, al final del primer tiempo, Jhonnier Chala, defensa del 'ponchito', igualaría la serie con un cabezazo luego de que se cobrara un córner a favor de los locales.

El complemento iniciaba tranquilo, pero los locales no se dedicaron solo a defender, porque después de un error de concentración de Independiente del Valle, Cristian Penilla puso el cuerpo para, ante la sorpresa de todos, remontar la serie frente a los 'Rayados'.

La sorpresa llegó ya que, en ese momento, los visitantes eran punteros en LigaPro, todo lo contrarió a Mushuc Runa, que se encontraba en los últimos lugares del campeonato nacional.

El partido se transformaría, los locales, con el marcador a favor, se dedicaron a defender y aplicar viejas técnicas para perder tiempo. La referí Edina Alves (BRA no titubeó al momento de agregar tiempo y se vio un +8 en el agregado final. Por si fuera poco, luego agregó 3 minutos más, lo que desconcertó a los locales, que en un centro de Independiente del Valle, dejaron suelto a Michael Hoyos, que puso el 2-1 y el empate global al final del partido y llevaba la serie a la definición por penales.

Independiente del Valle eliminó a Mushuc Runa en un polémico partido de octavos de final de Copa Sudamericana. cortesía

Indignados aún, los jugadores de Mushuc Runa fueron a cobrar los penales, en donde no fueron nada efectivos y perdían ante la jerarquía de los jugadores 'Rayados' que anotaron 4 de 4 y clasificaron a los cuartos de la 'Otra mitad de la gloria'

Cuartos de Final contra Once Caldas y Dayro Moreno

Independiente del Valle seguía avanzando a paso firme por el empedrado camino de la Conmebol Sudamericana, en donde se tendría que enfrentar a Once Caldas y el reconocido delantero colombiano, Dayro Moreno.

Los del Valle se vieron golpeados por el gol de Dayro a los 22 minutos y la posterior expulsión de Mateo Carabajal a los 34', todo esto en la primera parte del partido. Por si no fuera poco, Once Caldas amplió la ventaja y Dayro Moreno, el actual goleador de la Copa Sudamericana, concretaba su doblete y dejaba las cosas muy complicadas para los ecuatorianos en la vuelta.

La vuelta se jugó el miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande, en Manizales, a 2125 msnm., donde hace de local el equipo colombiano.

Independiente arriesgó en el partido, yendo para adelante, buscando el descuento y la igualdad de la serie, pero tenía un costo alto, porque eso dejó espacios entre los centrales y medios de los visitantes que permitieron que los colombianos se acerquen en varias ocasiones con peligro al arco de Guido Villar. "El que no hace los goles, los ve hacer" dice un viejo refrán, y así fue, Independiente del Valle aprovechó la primera que tuvo y la mandó a guardar a las redes del local, descontando la serie y llenando de nerviosismo las gradas del vecino país del norte.

La tónica cambio, ahora Independiente tenía que buscar un gol más para igualar el global y Once Caldas no sabía si buscar un gol más o conservar su ventaja. En la indecisión, un centro llegaba desde la derecha y Michael Hoyos se volvió a elevar y puso el 0-2 en el partido y la paridad en el global.

Los 90 minutos acabaron así y el partido se definió desde los 11 pasos, donde la imprecisión local se hizo héroe y clasificó al equipo ecuatoriano a las semifinales de la actual Copa Sudamericana.

¿Y ahora, qué sigue para Independiente del Valle?

Los ecuatorianos se enfrentaran al Atlético Mineiro (Br), equipo donde juega el ex jugador de Independiente del Valle, Alan Franco, en un ida y vuelta que ya se jugó en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, donde los 'Negriazules' no pudieron contra el 'Galo', quedándose con un récord de 0 victorias, una derrota y un empate.

